駐希代表處PO：雅典行人也很痛苦　遭洗版「政府帶頭比爛」

▲駐希臘代表處小編發文「在雅典當行人很痛苦」，被網友質疑「政府帶頭比爛」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣交通問題、行人路權問題一直備受討論。台灣駐希臘代表處日前在臉書發文，直指希臘的人行道也沒有比較好，提醒大家來旅遊千萬要注意安全，貼文一出立刻引起網友憤怒撻伐，指責「政府機關是帶頭比爛嗎」。眼見事件愈演愈烈，代表處小編趕緊出面道歉，承認發言不夠謹慎招致風波，十分抱歉。

臉書粉絲團「Taiwan in Greece 駐希臘代表處」近日PO出一張希臘首都雅典的街頭照片，並表示，「最近台灣在討論行人路權，希編上班途中就隨手拍了代表處前的『人行道』給大家參考，在雅典當行人是多麼痛苦的事，也提醒大家來旅遊千萬要注意安全喔。」

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▲駐希臘代表處小編發文「在雅典當行人很痛苦」。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出立刻引發許多網友撻伐，有人說，「政府帶頭示範比爛」、「好的不比比爛的」、「好的不比比爛，這邏輯我也是佩服了」、「希臘破產我們也要學習嗎」、「很會比爛，這個政府真棒」。

也有網友認為，貼文並未扭曲事實，提出來討論沒有問題，「兩地真的有很多相似之處，很親切」、「這就是希臘沒錯，車子等紅綠燈時，往往紅綠燈號誌在車子側面根本看不見」、「真的，我去過雅典，環境跟基礎建設比台北還髒跟落後」。

眼見事件愈演愈烈，Taiwan in Greece 駐希臘代表處小編出面道歉，作為管理公家單位粉絲團的小編，未能注意到身份敏感性，而以個人立場輕率發文，招致風波真的十分抱歉，「在文章中以近日路權討論為起頭，但發文中卻缺乏對路權規劃的敏感度與具體論述，導致貼文有比爛的不佳觀感，在此致上真摯歉意。」

Taiwan in Greece 駐希臘代表處小編指出，未來針對類似議題，在貼文前會再更深思熟慮，並做相關功課。「很謝謝大家許多指出問題的留言，在事發當下小編有許多未經深思的發言，可能造成更多誤解，向各位說聲抱歉，並深刻檢討與學習，小編也會跟大家一起繼續關注台灣路權。」