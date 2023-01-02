22歲百萬網紅認了出軌！淪搖錢樹「婆家狂吸血」　自爆家暴血淚史

▲大陸百萬網紅「灰太狼的羊」自曝已婚生子，曾被家暴 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸網紅「灰太狼的羊」曾因8分鐘宰一隻羊，爆紅全網吸粉百萬。她近日在小號發文自爆，已經結婚生女，但期間遭遇家暴婚變，甚至在爆紅後淪賺錢機器，被婆家一家狂吸血，影片引發關注。文中稱，她很小便已結婚生子，丈夫遊手好閑，有時還會家暴，砸手機、剪刀剪她衣服。她也直接承認，自己已經精神出軌。

綜合陸媒報導，去年8月，新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣一名超萌正妹，因為和羊群互動的影片，漲粉百萬。影片中，這名看起來文文靜靜、柔柔弱弱的美少女8分鐘就能殺死一隻羊，一隻羊從放血到剝皮到去內臟，7分33秒搞定，動作嫻熟，手法犀利。

▲她曾因8分鐘宰一隻羊走紅。（圖／翻攝自微博）

「灰太狼的羊」本名叫惠然，今年22歲。12月31日，她突然發出一篇長文，再次引起網友關注。惠然自爆，她並不是單身，年僅22歲的她，已經結婚4年，並有一個2歲的孩子，因為丈夫比她還小1歲，根本沒有到登記的年齡，所以兩人並沒有正式登記。

她控訴，之所以來到新疆牧羊，是婆家出的主意，她在這裡沒有朋友沒有親人，過得十分艱難，丈夫對自己也不好，不僅酗酒還打罵她，整天好吃懶做，婆家也經常侮辱自己。

在這樣的條件下，惠然產生了想離婚的念頭，但為了孩子她依舊選擇忍耐。不過她的內心卻沒有因為孩子平靜下來，離婚的想法始終充斥在她的腦海中。她透露，「自己精神出軌了，雖然沒有登記，但在外人的眼中，也是已婚人士，已經算是精神出軌了。」

惠然還敘述了自己的家世，她表示，自己之所以這麼早結婚，是因為沒有父母，自小就是被奶奶撫養長大。

▲目前，雙方正在走相關司法程序。（圖／翻攝自微博）

她進一步指出，之前爆紅後，生活也沒有改善，婆家還打起了她的主意，在掙到錢的那一刻，他們就開始商量換什麼車，甚至還逼迫她直播圈錢，就連在放羊的時候，也有人跟著自己拍，想蹭熱度。

惠然透露，後來，丈夫整天催直播掙錢導致她情緒低落抑鬱，丈夫某一天突然說帶孩子回家，之後便聯繫不上了，由於大號是用丈夫手機號注冊的，帳號也被他奪走了，並反過來造謠自己紅了之後就不想回家了。

目前，雙方正在走相關司法程序。 惠然回應，「我們是自由戀愛，後果我也自願承擔，但是這個結果跟我當初義無反顧的選擇不成正比，相關的法律程序我也在走，請大家理智的看待問題。」

大部分網友都支持惠然，「沒有登記，法律上是不生效的，協調好孩子怎麼辦就可以」、「以為她沒結婚呢，哎好可惜好倒黴，趕緊離婚，前程似錦」、「奉勸所有女孩子不要早婚早育，結婚一定要三思」。不過，也有網友對於這個故事的真實性充滿疑問，「是不是新劇本？下秒馬上直播帶貨了」。