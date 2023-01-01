台中特斯拉闖紅燈撞飛外送員！餐點噴滿地　好心哥一舉動暖翻

記者許權毅／台中報導

特斯拉闖紅燈撞外送員！台中西區12月28日發生一起車禍，一名37歲蕭女駕駛特斯拉行經林森路時，未注意燈號由黃轉紅，另一名25歲陳男外送員剛起步就被蕭女從右側攔腰撞上，陳男當場倒地重摔，另一名路過外送員看見事故發生，馬上上前幫忙擋住車流，讓網友直呼「有情有義」。警方表示，雙方均無酒駕，初步肇因為蕭女未注意號誌，詳細待釐清。

▲台中西區12月28日發生一起特斯拉闖紅燈撞上外送員車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

事發當下附近用路人將行車紀錄器上傳網路，只見陳男待在待轉格，準備起步時還左右擺頭注意來車，不料蕭女駕駛特斯拉闖紅燈，以無剎車速度撞上，陳男發現時已來不及，當場連人帶車被撞飛，置物箱內數杯外送餐點也撒落一地。

▲陳男車上的餐點被撞飛散落一地，身上有多處擦挫傷，自行就醫。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



▲警方表示，雙方均無酒駕，蕭女未注意號誌轉為紅燈肇事。（圖／記者許權毅翻攝）

2車發生碰撞後，一旁另一名外送員也趕緊上前關心，替陳男擋住車流，避免二次追撞。畫面曝光後，許多網友紛紛留言表示「熊貓真是有情有義，馬上去關心」、「看了特斯拉的減速，車主可能只有放開電門，並沒有踩剎車。」

▲另名外送員見車禍發生後，馬上上前幫忙，避免陳男遭二次追撞。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台授權）



第一分局警方獲報趕抵現場，初步調查為蕭女未注意號誌變換，闖紅燈發生事故，雙方均無酒駕，蕭女並未受傷，陳男則是有多處擦挫傷自行就醫，詳細肇事責任轉由交大釐清。