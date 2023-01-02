收假！國道9易塞路段出爐　國5從白天塞到黑夜「恐連堵11小時」

▲今將出現北返收假車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/2)收假了，國道預估將有9處易塞路段，其中國5北返車潮料自上午9時後就會湧現，可能晚間8時才能紓解，恐連塞11小時，宜蘭到坪林將花平常7倍行車時間。

今日(1/2)為元旦連續假期收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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高公局預判，今日國道將有9處重點壅塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

今日國道相關疏導措施，包括12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼元旦收假易塞時段路段及疏運措施。（圖／高公局）