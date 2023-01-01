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中央不普發現金　陳致中喊話「體察基層感受」：這是利大於弊

記者賴文萱／高雄報導

總統蔡英文今（1）日在總統府內發表元旦演說，提到去年稅收超徵4500億， 將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用，強調政府必須要未雨綢繆。對此，高雄市議員陳致中再度喊話中央，要體察基層感受，利大於弊，「此時不做，更待何時！」

對此，先前強力支持普發現金於民的高雄市議員陳致中，今日再度疾呼，國安高層會議所言一定有所本，但還是要懇請中央體察基層的感受。

▲▼針對「還稅於民」，陳致中認為普發現金1萬元最簡單有效。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▲針對「還稅於民」，陳致中認為普發現金1萬元最簡單有效。（圖／翻攝自陳致中臉書）

陳致中說，根據經濟預測，今年總體表現欠佳、恐不保三，意味著老百姓的生活將更不好過。普發現金是照顧全民的德政，也彰顯政府回應民意的期待，利大於弊，當然這是非常手段，未來也不可能比照辦理，「此時不做，更待何時！」

▲▼總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席中華民國112年元旦總統府升旗典禮。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文針對普發現金議題，今日在元旦演說中提到，根據財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中扣除應分配給地方政府的700億元，中央稅收占3800億元。她表示，這3800億元所提供的財政餘裕，將朝3個方向來規劃使用。

首先，除原本已經編的額度外，將額外以1千億元撥補勞保、健保基金的財務缺口，並且同時挹注台電資源，進行電價補助；其次，為了因應經濟情勢所提出的第一波7項方案，也以1千億額度來支應這些計畫的財務需求；第三，則是會預留一定的財源，以備不時之需；最後才是在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案。

蔡英文說，她知道近來有人主張要皆大歡喜，要將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的時刻，做為負責任的政府必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的產業以及國人，增加因應危機的韌性。她強調，這個決定不容易，但為了國家所以必須這樣做，也要請國人能夠理解並支持。

元旦演說結束後的媒體問答環節，蔡英文第一題就被問到稅收超徵一事，她解釋中央所能運用的是3800億，首先用在撥補勞健保基金財務缺口及支應經濟方案各1千億，所以剩下來的1800億還是要審時度勢，以備不時之需；第四部曲才是行有餘力時，在財政許可範圍之內，適時來研議全民共享的可行方案；至於昨天的會議並沒有具體討論發放消費券還是現金，都是要具體審視整體經濟局勢才做討論，錢要花在刀口上。

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