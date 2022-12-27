反對普發1萬！　郭國文3點分析：針對性紓困才能減緩貧富差距

▲「還稅於民」近來引起關注。（資料照／記者劉維榛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，民進黨立委紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，而立委郭國文27日率先提出反對意見，他表示，人人拿1萬民眾最好懂，但絕不是對台灣最有利方法，普發與超徵原因衝突， 針對性紓困才能減緩分配不均所導致的貧富差距。

郭國文表示，相信喊出「每人發一萬」民眾最容易懂，也認為自己絕對拿的到錢，可以贊同的政策，但身為財委會立委必須再次提醒大家，這絕對不是對台灣最有利的做法。

郭國文指出，以今年的超徵的邏輯來看，重點在於低估「營所稅」，也就是低估公司能賺錢所導致的結果。換句話說，就是今年景氣過好，然而全民發券或是發現金的目的就是要刺激景氣，也許在疫情嚴重時適合，但在高通膨又景氣旺時，普發沒那麼合理。

對於針對性紓困時，郭國文表示，許多人聯想到的是中低收入戶，並擔心自己明明生活也變苦，卻拿不到補助，但其實自己也不同意過於限縮這次補貼的對象。以下會用數據來說明，為什麼針對性紓困會比普發來的有效。

第一、台灣經濟表現不錯，但下滲效果不彰

郭國文指出，過去幾年，台灣經濟成長表現不錯，以2021年為例，台灣經濟成長率為6.53%，創下11年最高！今年，雖然景氣趨緩，但預估整體的經濟成長率仍可破3%，甚至人均GDP有望超越日本跟韓國。

郭國文表示，我國機構對於明年經濟成長的預估，多落在2.5%以上；對於通膨的預估，則僅逼2%邊緣（央行目標是將通膨控制在2%以內），顯示明年的景氣持續下滑，但也不至於衰退。

郭國文指出，整體數據顯示台灣表現不錯，但基層的民眾卻沒有享受到經濟成長的紅利，這才是民眾會無感的關鍵，問題在於經濟下滲不彰、財富分配不均，導致成長都是特定族群大幅成長，普遍社會卻無感。

第二、貧富差距創10年新高，前後20%可支配所得差185萬

根據主計總處的調查，平均前20%的家庭可支配所得超過220.5萬，近年成長約每年3-4萬，後20%平均則為35.8萬，近年成長約每年3-4千元。

郭國文指出，當前20%與後20%可支配所得相差接近185萬元，差距為6.15倍，貧富差距創下10年新高時，我們可以看到目前的狀況經濟成長沒有全民共享，那這185萬元的差距，可以透過政府作為來縮小。

第三、「針對性紓困」要針對誰？所得120萬以下家庭占比6成

郭國文表示，過往政策性貸款，比如說學貸，標準訂在家庭所得120萬以下；然而在多年通膨下，行政部分也預計放寬標準。根據主計總處的調查，台灣可支配所得落在40-60%的人，平均收入為112.9萬，也不到120萬。若要放寬標準，或許可以考慮把這40-60%的人全數納入，等於是台灣有6成的民眾都適用。

郭國文指出，除了針對60%的民眾進行現金發放外，其他更細緻的作為，例如中小企業、中低收入戶的額外補助，也可以加以討論。也許，當人人拿一萬民怨就會減少；然而，如果將每年可支配所得已經破百萬的人的錢，集中在60%的民眾上，變成這6成可得到資源增加，那人民能真正感受到「有政府，會做事」。