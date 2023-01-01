變色龍「30秒狂切換4色」太驚人！　萌爬吸管柱影片曝光

The changing colours of political defectors in India, brilliantly illustrated by this actual chameleon! Snollygosters’ role model! pic.twitter.com/UiSL4DpGq4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 18, 2022

記者吳美依／綜合報導

印度議員塔魯爾（Shashi Tharoor）在推特分享影片，只見一隻變色龍正在攀爬多色吸管，隨著牠一步步往上，竟在短短30秒鐘內改變了4種顏色，驚奇過程吸引逾30萬次觀看。

影片中，變色龍爬上由4根不同顏色吸管連接而成的「加長型吸管」，牠原本全身呈現綠色，之後陸續轉變為藍色、黃色、橘色及粉紅色。

▲變色龍攀爬吸管柱，迅速變換顏色。（圖／翻攝推特）



66歲國民大會黨議員塔魯爾分享這段影片，其實是為了諷刺政敵，「這隻真正的變色龍精彩演繹了印度政治叛逃者的顏色變化」，未料吸引熱烈關注。

變色龍原本主要棲息在非洲東部及馬達加斯加，擅長在樹上攀爬及生活，透過迅速射出舌頭、捕捉昆蟲為食。牠的最大特徵就是能夠依據周遭環境變化體色，形成一種保護色，或者表達情緒及身體狀況，也會為了遠離天敵或靠近獵物而「擬態」，例如行動時模仿樹葉來回擺動。