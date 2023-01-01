　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

▲▼朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外界關注國民黨2024總統人選，中廣董事長趙少康昨則建議，黨中央應讓鴻海集團創辦人郭台銘透過「同舟計畫」恢復黨籍，爭取最大支持。黨主席朱立倫今（1）日受訪時回應，國民黨永遠大門是敞開的，不管有無黨籍、不管是藍的、白的或其他顏色的，都歡迎支持國民黨，共同爭取2024全面勝選。

國民黨今（1）日在中央黨部舉辦升旗典禮，除黨主席朱立倫外，前總統馬英九也到場，台北市長蔣萬安今年則前往總統府升旗，再與前市長柯文哲健走，並未出席國民黨自辦升旗典禮。

朱立倫解釋，國民黨今年是透過網路邀請黨員同志跟支持者前來升旗，沒有針對任何個人發邀請函。至於傳出蔣萬安原本要出席升旗典禮，最後卻未到場，朱立倫則說，蔣萬安今天有非常多的活動，各縣市長原則上都在各地忙自己的活動，所以今天就是以中央黨部來舉辦升旗典禮。

對於趙少康昨天在臉書上表示，只要新北市長侯友宜表態參選，「國民黨主席想擋也擋不住」，他也提到，郭台銘應該為下架民進黨即刻重回國民黨，想選「也沒有問題」，即便上次退黨一著錯，只要認錯，請朱立倫再來「同舟」一次，加回來就是了，不會有什麼困難。

朱立倫回應，國民黨永遠大門是敞開的，即便不是國民黨員，都歡迎大家來支持國民黨，「不管今天是藍色的、白色的或其他各個顏色的」，最後能夠團結支持國民黨都非常歡迎，最後大家一定會團結努力共同爭取2024全面勝選。

ET快訊
排爆！　紫南宮外驚見百頂帳篷
羅志祥跨年表演「超猛1關鍵」被讚全台最強　PTT全服了
日本實施陸客「入境普篩」！　首日爆90例陽性
師傅開「客戶福斯」竟撞爛！　老闆遭控不認帳
白冰冰跨年淋雨唱《First Love》！　一開口驚呆：聽完
全文／蔡英文新年談話籲北京　「對話才有安全和幸福」
2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

馬英九出席藍元旦升旗　「噹」朱立倫議長選舉狀況多「要檢討」

元旦升旗一開口叫錯人！陳其邁喊糟糕…去議會一定慘了

2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大灑幣債留子孫

抗中保台變和平保台？　賴清德伸雙手「尊英」：總統回答

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

轟民進黨每天抗中陷台於危險！　朱立倫強調「和陸」是重中之重

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

馬英九出席藍元旦升旗　「噹」朱立倫議長選舉狀況多「要檢討」

元旦升旗一開口叫錯人！陳其邁喊糟糕…去議會一定慘了

2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

柯文哲當「最忠誠的台北市民 」　元旦喊話：別大灑幣債留子孫

抗中保台變和平保台？　賴清德伸雙手「尊英」：總統回答

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

轟民進黨每天抗中陷台於危險！　朱立倫強調「和陸」是重中之重

快訊／元旦出遊小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

曾文水庫人工增雨　經濟部水利署待命！

大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

花1.3萬看101煙火卻「完全找不到」！飯店解釋1句…她轟：黑心詐騙

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

土撥鼠沉思被媽叫名字打擾　前3次逐漸臭臉第4次怒跑走

政治熱門新聞

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

田慎節巨乳溢出螢幕　深V照告別2022年

蔡英文：規劃房貸補貼、跨縣市交通月票

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

這個男人太狠了！蘇貞昌跨年秀5大政績　高喊繼續衝繼續拚

府前廣場擠9.5萬人賞煙火　蔣萬安首登舞台視角嗨喊「尖叫聲」

疫情解封湧跨年人潮　北捷運量比去年多9.4萬人次

全文／蔡英文新年談話　「對話才有幸福」

1800億全民共享！　綠委曝「發現金1前提」：政院盡量年關前處理

還稅於民可期待？　蔡英文：1800億適時研議與全民共享

孝琳台北跨年辣秀「一字馬」嗨翻4.1萬人　北捷運量比去年增5.8萬

高雄元旦升旗時間、地點出爐

蔡英文出席元旦升旗　蔣萬安唱國歌

揭民進黨「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

更多熱門

相關新聞

轟綠每天抗中陷台於危險　朱立倫強調「和陸」是重中之重

轟綠每天抗中陷台於危險　朱立倫強調「和陸」是重中之重

國民黨主席朱立倫今（1）日上午參加元旦升旗典禮。他致詞時表示，國民黨根據前總統馬英九路線，親美、友日、和陸，更強調和陸非常重要，也是重中之重，國民黨持續兩岸交流對話，堅持國防改革，加上和平對話，創造更和平的環境。

2024是戰爭與和平的選擇！　馬英九：票投國民黨「兩岸無戰場」

2024是戰爭與和平的選擇！　馬英九：票投國民黨「兩岸無戰場」

嘆國民黨曾走錯的路　朱立倫談2024「放下自我」

嘆國民黨曾走錯的路　朱立倫談2024「放下自我」

酸吳怡農國防主張「太落伍！」　朱立倫：不同意可去罵拜登、岸田文雄

酸吳怡農國防主張「太落伍！」　朱立倫：不同意可去罵拜登、岸田文雄

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

選2024總統沒問題？　趙少康籲郭台銘「為退黨道歉」：重回國民黨

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘趙少康

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面