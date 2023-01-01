2024邀請郭台銘「同舟」？　朱立倫話不說死：藍的、白的都歡迎

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外界關注國民黨2024總統人選，中廣董事長趙少康昨則建議，黨中央應讓鴻海集團創辦人郭台銘透過「同舟計畫」恢復黨籍，爭取最大支持。黨主席朱立倫今（1）日受訪時回應，國民黨永遠大門是敞開的，不管有無黨籍、不管是藍的、白的或其他顏色的，都歡迎支持國民黨，共同爭取2024全面勝選。

國民黨今（1）日在中央黨部舉辦升旗典禮，除黨主席朱立倫外，前總統馬英九也到場，台北市長蔣萬安今年則前往總統府升旗，再與前市長柯文哲健走，並未出席國民黨自辦升旗典禮。

朱立倫解釋，國民黨今年是透過網路邀請黨員同志跟支持者前來升旗，沒有針對任何個人發邀請函。至於傳出蔣萬安原本要出席升旗典禮，最後卻未到場，朱立倫則說，蔣萬安今天有非常多的活動，各縣市長原則上都在各地忙自己的活動，所以今天就是以中央黨部來舉辦升旗典禮。

對於趙少康昨天在臉書上表示，只要新北市長侯友宜表態參選，「國民黨主席想擋也擋不住」，他也提到，郭台銘應該為下架民進黨即刻重回國民黨，想選「也沒有問題」，即便上次退黨一著錯，只要認錯，請朱立倫再來「同舟」一次，加回來就是了，不會有什麼困難。

朱立倫回應，國民黨永遠大門是敞開的，即便不是國民黨員，都歡迎大家來支持國民黨，「不管今天是藍色的、白色的或其他各個顏色的」，最後能夠團結支持國民黨都非常歡迎，最後大家一定會團結努力共同爭取2024全面勝選。