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抗中保台變和平保台？　賴清德伸雙手「尊英」：總統回答

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文今天上午發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文1日上午在副總統賴清德陪同下，在總統府發表2023新年談話，會後一同前往敞廳發放春聯及紅包袋。值得注意的是，蔡英文會中接受媒體提問時，出現一段小插曲，有媒體關注賴清德日前提出「和平保台」，是否代表調整「抗中保台」論述？蔡先扭頭詢問賴是否要回答，賴則伸出雙手笑說，「沒有啦！這是總統記者會，總統回答」，蔡便從善如流地回答提問。

同額競選民進黨主席的賴清德近期展開全台黨員座談，並拋出「和平保台」論述，直言社會對於「抗中保台」有很大的檢討，台灣應該要「和平保台」，因為台灣是熱愛和平的國家，很希望大家能夠和平相處。

對此，蔡英文今天上午發表新年談話後，接受媒體面對面即時提問，有媒體詢問，賴清德日前拋出「和平保台」，是否代表將民進黨「抗中保台」的論述調整到「和平保台」？蔡英文當場回頭看賴清德問，「你要回答嗎？」賴則伸出雙手說，請總統回答。

蔡英文便說，「那我就一併回答了」，其實無論是什麼樣的想法，民進黨政府的目標都是一致的，也就是持續維持兩岸和平穩定，這是共同的目標，同時在保衛台灣方面，也必須再強化國防的各項準備，有一個比較充足、保護台灣的力量。

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

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