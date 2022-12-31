備戰跨年！超商信義區門市拆門了　商品、人力增10倍

▲萊爾富北市信彩店今（31）日早上10點拆門。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今（31）日就要跨年了，台北市跨年一級戰區信義區周邊超商皆做好萬全準備，而鄰近台北市政府的「萊爾富北市信彩店」，於今日早上10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，商品、人力也增加10倍，方便民眾快速採買。

萊爾富表示，鄰近台北市政府的「北市信彩店」於今（31）日早上10點拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，方便前往觀賞煙火的民眾能順暢進出門市購物，同時節省排隊結帳的時間，並在入口處增設自助酒精消毒區，提供有需求的民眾自行使用。

▲▼拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門方便民眾快速進出購買。



至於備貨量，萊爾富北市信彩店增加10倍人力、商品，更因應跨年人潮調整門市的動線與商品陳列，尖峰時段也會安排專人引導，屆時將能縮短門市結帳時間與加快補貨的速度，讓民眾更加順暢進出門市選購所需的商品。

▲7-11 OPEN!行動購物車首度開進信義區。（圖／7-11提供）

7-11今年於信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度把「OPEN!行動購物車」開進信義區，其中，全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」陳列空間增加2.5倍，提供超過百款商品，包括CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，滿足各種需求。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



除外，「OPEN!行動購物車2.0」與「OPEN!行動購物車」也特別販售限量熱門飲品，像是近期才開賣的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，隨杯附贈迷你造型杯塞，以及「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。