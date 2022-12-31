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4月大男嬰遭虐！「爆頭、滿身刀傷」慘死　爸媽竟全推給無辜小臘腸

▲▼虐嬰，嬰兒，家長。（圖／翻攝pixabay網站）

▲男嬰遭虐慘死，父母竟把責任推給家中無辜小臘腸狗。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者陳韻如／新北報導

新北市淡水一名僅4個月大男嬰6月間被父母發現全身冰冷倒臥在床，緊急將他送醫救治，但他仍是不幸宣告不治。院方事後發現，男嬰顱骨骨折，且全身是傷，於是立刻向上通報。男嬰父母到案後否認施虐，辯稱小孩是被狗咬傷，但檢方相驗卻發現，男嬰身上甚至還有刀傷，絕非是小狗造成，因此將男嬰父母依法提起公訴。

起訴書指出，男嬰父母共同居住在淡水某大樓，而案發時男嬰僅4個月又14天大，但其父母卻經常持不明物品虐打男嬰，造成男嬰身體有多處新舊傷口、燙傷或刮擦傷，甚至還有骨折的舊傷。不僅如此，兩人竟還狂毆男嬰頭部，造成男嬰顱骨骨折、硬腦膜下腔出血。

直到2022年6月6日上午，男嬰被發現身體冰冷趴在床上，已無反應，父母嚇得趕緊將他送醫，但他仍因傷重宣告不治。院方事後察覺有異，立即向上通報，並由新北市政府提告，全案才因此曝光。

男嬰母親到案後否認施虐，辯稱兒子平時會跟1歲3個多月大的姊姊及家裡的小臘腸一同玩耍，而姊姊及狗狗經常把兒子弄傷，她發現後就會把狗狗趕出去。狗狗也經常會情緒不穩定攻擊人，連她自己都會被咬傷，強調兒子身上的傷口是狗狗造成，而新舊傷痕是因兒子會動來動去，才造成傷口裂開。

至於男嬰左大腿明顯腫脹部分，男嬰母親則辯稱，是因為打預防針後出現瘀青，爸爸替他搓揉瘀青後，反而造成左大腿腫脹等。

至於男嬰父親，他也否認犯行，強調兒子平時都由妻子照顧，他負責出門賺錢，自己從未打過小孩，並且盡他所能扛起家計，而事發當天，他早上一起床就去查探兒子狀況，就發現兒子全身冰冷趴臥在床，才趕緊叫妻子打119求救。

不過，男嬰經相驗後發現，他因顱骨骨折、硬腦膜下腔大出血，造成中樞神經衰竭死亡。檢方還另外在男嬰的背部、胸前、四肢、腳指甲等處發現有疑似燙傷、刮挫傷等，甚至在腳底、胸前、屁股靠睪丸處、食指等出現刀割傷勢，足以證明男嬰傷勢是遭虐待，絕非是狗狗所造成。

檢方事後調查還發現，男嬰父親曾被通報家暴，過去還曾有掐脖、用力抱住男嬰，導致男嬰難以呼吸的行為，檢方因此認定男嬰父母犯行，偵結後，依法將兩人提起公訴，並建請法院加重其刑。

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