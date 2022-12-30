中正靜安雲交流　相約明年線下見

記者趙禕/上海報導

台北市中正區和上海市靜安區今天舉辦了一場「歲末暢敘、情暖兩岸」 的社區交流活動，雙方分享疫情期間為社區、鄉里民眾服務的經驗以及社區基層活動；在兩岸放開疫情管控之後，雙方相約明年線下再歡聚。

▲台北市中正區活動現場。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市靜安區活動現場。（圖／記者趙禕攝）

這場透過視訊舉辦的兩岸交流活動，是為了加強台北市中正區與上海市靜安區的交流，深化台北基層里長與上海基層居委會主任、書記之間的聯絡，增進雙方的感情。在疫情之前，台北市中正區的里長們就曾經在2017年組團到上海靜安區南京西路街道，體驗了一回當「一日居委會主任」的活動，雙方當時就建立了深厚的友誼，今天活動一開始還互相熱情的問候對方安好。

在今天的交流活動上，台北市中正區文祥里里長李淑珍分享了社區活動概況，上海市南京西路街道黨工委副書記顧瑜也介紹了南京西路街道社區發展概況；忠勤里里長方荷生把台北在疫情期間，透過食物銀行的形式，將企業捐贈的食物分享給社區、邊遠鄉間所有有需要民眾的經驗分享給上海的基層幹部；南京西路社區衛生服務中心副主任文丹則向台北中正區的民意代表和里長們分享中醫防疫解析的做法和經驗。

▲中正區文祥里里長李淑珍分享了社區活動概況。（圖／記者趙禕攝）

▼南京西路街道黨工委副書記顧瑜。（圖／記者趙禕攝）



▼忠勤里里長方荷生介紹食物銀行操作的情況。（圖／記者趙禕攝）



▼南京西路社區衛生服務中心副主任文丹。（圖／記者趙禕攝）

國民黨台北市中正區委員會主委蔡秀玲表示，每次和靜安交流都有新的發現，新的收穫。希望明年可以再訪靜安，面對面的交流兩地好的做法與經驗，相互學習，相互借鑒。

▲國民黨台北市中正區委員會主委蔡秀玲。（圖／記者趙禕攝）

上海靜安區委常委顧定鋆表示，靜安區與中正區的交流開展了十多年，形成良好的互動機制；在社區服務中有很多共同點可以更多、更深入的分享與交流，給大家帶來更多的新理念和感悟。未來要創造更多機會促進雙方更多互動。靜安區時刻關心工作和生活在這裡的台商、台胞，她期待中正區各位好朋友再來靜安，深化交流，共敘友情。

▲上海靜安區委常委顧定鋆。（圖／記者趙禕攝）

上海市台辦副主任李驍東今天也出席活動。他表示，過去三年新冠疫情影響了兩岸交流，但是兩岸民眾同根同源、血脈相連，疫情下的相互牽掛是「兩岸一家親」最生動的體現。中共二十大會議後，大陸將全力打拼經濟和民生福祉，營造更好的人文環境和營商氛圍，希望在未來兩市、兩地、兩區的交流中，讓兩岸同胞分享兩岸共同發展的紅利。

▲上海市台辦副主任李驍東。（圖／記者趙禕攝）

上海靜安區在今天的活動上，特別安排漢未央傳統文化促進中心表演漢舞「初見」、「響屐舞」、仿宋點茶、古琴曲「石上流泉」等精彩演出，雙方也透過視訊分享社區基層活動，並互相請益疫情期間為社區、鄉里民眾服務的經驗。

▲上海漢未央傳統文化促進中心表演漢舞、仿宋點茶、古琴曲。（圖／記者趙禕攝）



▲▼雙方也透過視訊分享社區基層活動，並互相請益疫情期間為社區、鄉里民眾服務的經驗。（圖／記者趙禕攝）

今天的活動上海方面還有市台辦聯絡處處長徐晧、靜安區台辦主任王立萍、南京西路街道黨工委書記周惠珍等人，和南京西路街道等單位人員和參加過兩岸交流的社區居委幹部等20多人出席；台北方面則還有台北市議員吳志剛、郭昭岩、鐘小平、應曉薇、國民黨中正區黨部成員、中正區各里里長等20多人參加。