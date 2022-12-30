元智電機林承鴻研發極化解碼減少運算量技術　適用5G行動通訊

▲元智電機林承鴻研發極化解碼減少運算量技術。(圖／元智提供)

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學電機系林承鴻教授提出「適用於可信度傳遞極化碼之層停止運算停止技術」，該發明可用於現行第五代移動通信世代(5G)的極化解碼演算法與其晶片架構中，透過機率型態的數值偵測機制，偵測並停止較高機率數值的運算，達到減少演算法的運算量與降低晶片架構的運算時間與功率消耗，榮獲2022年台灣創新技術博覽會發明競賽銀獎。

元智大學表示，林承鴻教授於2018 年至2022年間，共獲台灣創新技術博覽會3銀2銅佳績，獲獎專利以透過減少演算法的運算量，達到減少晶片硬體資源與運算能量為目標，可以用在不同型態編碼的機率型解碼上。林承鴻說，這些編碼如渦輪碼、極化碼、低密度奇偶校驗碼，都可應用於日常生活中，如手機的5G 行動通訊、數位電視的衛星通訊、智慧手錶的快閃式記憶體和筆記型電腦內的固態硬碟，主體選定之靈感以民生議題為切入點，進行整體性的驗證。

面對第五代移動通信世代（5G）進入商用階段，因其具有傳輸速度更快、高頻寬、高密度及低延遲等特性，有利於發展大數據、人工智慧、物聯網等服務，將帶動高品質視聽娛樂、智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等加值創新應用，已成為各國競相發展的重點。林承鴻教授有鑒於行動通訊技術的應用擴展，提出解碼演算法運用至 5G 行動通訊，透過該專利技術以簡單有效的演算方式，降低運算能量消耗，延遲手機電池使用時間，此外，該研發成果在基地台和手機端層面得到證實。

林承鴻教授對於精進科技專利之研發不遺餘力，其著重演算法的本質與數學模型的推演，在專利技術研發的過程中，透過精密的數學邏輯分析轉換成程式化的演算法型態，運用電腦進行模擬，評估、思考該技術於晶片硬體架構上的成效。林承鴻表示，理論與實務並存的教學理念，透過實驗教學和操作，培養學生建立數學、演算法、晶片硬體架構設計的基本功，可日益精進獨立思考的能力，奠定未來就業基礎。