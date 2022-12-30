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《蒂蒂日記》作家華嚴離世　文化部將呈請總統明令褒揚

▲▼作家華嚴過世，享嵩壽100歲。（左圖／中央社提供；右圖／席德進繪製華嚴肖像，台灣好基金會提供）

▲作家華嚴過世，享嵩壽100歲。（左圖／中央社提供；右圖／席德進繪製華嚴肖像，台灣好基金會提供）

記者林育綾／台北報導

知名作家華嚴（本名嚴停雲）於12月10日病逝，享嵩壽100歲。文化部長李永得聞訊深感不捨，並表示華嚴女士創作能量豐沛，影響臺灣一代人甚深，成就令人感佩，離世實為臺灣文壇一大憾事，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部提到，華嚴生於1922年，為清末學者嚴復孫女，幼承庭訓，家學淵源，亦深悉佛典。其於抗戰期間來臺，1949年與資深報人葉明勳結褵，1961年出版首部長篇小說《智慧的燈》，此後持續創作40餘年，著作以小說為主，兼及散文，多部小說曾獲改編為電視劇。

其中《蒂蒂日記》榮獲第15屆金馬獎多項獎項，《花落花開》、《燕雙飛》等改編作品亦膾炙人口，深受社會大眾歡迎。其小說創作大膽採用各種敘事手法，例如《鏡湖月》的書信體、《蒂蒂日記》的日記體、《神仙眷屬》與《兄和弟》等篇則採對話體，在臺灣長篇小說創作史上具開創地位。

文化部表示，華嚴在文學創作上卓具成就，除開創小說體裁外，內容亦具有深厚人生關懷與宗教哲思。曾獲中國文藝協會榮譽文藝獎章、國家文藝小說創作獎，並歷任國家文藝基金管理委員會委員兼評審委員、行政院文建會文藝委員會委員、中國婦女寫作協會監事等職。

而她於2011年出版，追述早年就讀上海聖約翰大學年少經歷，揭示深藏半世紀文學初心的作品《迴夢約園》，珍貴手稿現由文化部所屬臺灣文學館典藏。

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