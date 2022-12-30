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大陸 大陸焦點 特派現場

與普丁談烏克蘭危機　習近平：中方繼續秉持客觀公正立場

▲▼ 中俄領導人視訊會談（2022.12.30） 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲中俄領導人今舉行視訊會談 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平今（30）日在北京與俄羅斯總統普丁舉行視頻會談，根據大陸官媒《央視》新聞指出，中俄領導人針對烏克蘭危機交換意見。習近平對於俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突表示讚賞，和談之路不會一帆風順，只要不放棄努力，和平前景存在，並且強調中方將繼續秉持客觀公正立場。普丁則回應，俄中關係保持良好發展勢頭，對於台灣問題，重申堅定恪守「一中原則」。

習近平指出，中俄新時代全面戰略協作夥伴關系更加成熟堅韌，兩國合作的內生動力和特殊價值進一步顯現。今年前11個月，中俄雙邊貿易額再創新高，投資合作優化整合，能源合作進一步發揮「壓艙石」作用，重點領域合作項目穩步實施。

習近平說，面對變亂交織的國際形勢，中俄雙方應該始終堅守合作初心，保持戰略定力，加強戰略協作。近期，中國根據新冠疫情形勢變化，因時因勢優化防控措施，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，正在把工作重心放在保健康、防重症上來。中方願同包括俄羅斯在內的各國有序恢復人員的正常往來。

▲▼ 中俄領導人視訊會談（2022.12.30） 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲針對「俄烏衝突」習近平重申中方將繼續秉持客觀公正立場。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

習近平強調，當前世界又一次站在歷史的十字路口。是重拾冷戰思維，挑動分裂對立、集團對抗，還是從人類共同福祉出發，踐行平等互尊、合作共贏，這兩種取向考驗大國政治家的智慧，也考驗全人類的理性。

習近平說，事實反覆證明，圍堵打壓不得人心，制裁干涉注定失敗。中方願同俄方以及全世界所有反對霸權主義和強權政治的進步力量一道，反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑，堅定捍衛兩國主權、安全、發展利益和國際公平正義。雙方要在國際事務中密切協調配合，維護聯合國權威和國際法地位，維護真正的多邊主義，在維護全球糧食安全、能源安全等問題上體現大國擔當，發揮表率作用。

習近平指出，雙方要繼續推動上海合作組織各方增進團結互信，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，攜手抵禦外部勢力干涉破壞。金磚國家合作亮點紛呈，充分展現了金磚的吸引力和光明前景。中方願同俄方共同積極推進金磚國家擴員，壯大金磚國家力量，維護新興市場國家和發展中國家共同利益。

▲▼ 中俄領導人視訊會談（2022.12.30） 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲針對台灣問題，普丁重申堅持一中原則。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

普丁表示，中國國際地位和影響力將進一步提升。當前複雜嚴峻國際形勢下，俄中關係保持良好發展勢頭，能源、農業、交通、基礎設施、體育、人文等領域合作穩步推進，俄中關係的堅韌性、成熟性、穩定性進一步增強，俄中戰略協作的重要意義更加凸顯，堪稱二十一世紀大國關系典範。

普丁表示，俄方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則。俄方期待同中方密切交往接觸，積極推進各領域合作。相信隨著中國優化調整新冠疫情防控政策，兩國人員交往和人文交流將持續加強。

▲▼ 中俄領導人視訊會談（2022.12.30） 。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

▲中俄元首就烏克蘭危機交換意見。（圖／翻攝 《央視》新聞聯播）

央視報導稱，俄方讚賞中方在國際事務中秉持的客觀公正立場，高度評價中方作為金磚國家主席國所做工作，願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集團等多邊舞台密切協作，共同推動建立更加公正合理的國際秩序，捍衛各自正當利益，為維護國際公平正義共同作出努力。

報導指出，兩國元首就烏克蘭危機交換意見。習近平強調，俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決衝突，對此表示贊賞。和談之路不會一帆風順，但只要不放棄努力，和平前景就始終存在。中方將繼續秉持客觀公正立場，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

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