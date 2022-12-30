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女友家討聘金36萬、黃金6兩　訂婚36桌他被逼付一半：結果沒嫁妝

記者黃翊婷／綜合報導

一名準人夫抱怨，和女友交往6年即將結婚，女方家長卻要求聘金36萬元、黃金6兩，還要100盒喜餅，訂婚36桌也要男方出一半，「結果女方嫁妝什麼都沒有」，讓他超級傻眼，「真的勸各位，在想好結婚前，要先了解雙方家長。」不過，文章公開之後，掀起網友兩派意見討論，一派支持原PO，另一派則認為女方家長的要求並不過分。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲原PO覺得女友家人「獅子大開口」，竟要求男方給36萬元聘金和6兩黃金。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，和女友認識6年，最近即將結婚，但是談論婚事的時候，女方家長竟然要求聘金36萬元、黃金6兩，還要喜餅100盒，從頭到尾各項費用都是男方支出。

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原PO接著說，除了上述要求之外，由於訂婚和結婚是分開辦的，訂婚36桌男方也被要求出一半的費用，「結果女方嫁妝什麼都沒有，真的不知道你們家長哪裡來的臉，我要不是愛你女兒，我早就翻臉了。真的勸各位，在想好結婚前，要先了解雙方家長。」

文章公開之後掀起網友正反意見熱議，一派人覺得原PO抱怨有理，並紛紛留言表示，「這就是賣女兒啊，可悲的家長，我自己有女兒，將來也不會這樣要求對方」、「他們開要求，你不一定要答應啊」、「雙方家長常常是愛情狙擊手」、「這是結婚不是結仇」、「難的不是只有36萬元，還有那6兩黃金吧！今日金價1兩6萬8800元」。

另一派人則認為女方家長的要求不算過分，「這樣要求就嫌多，可以不娶啊，不要害人啊」、「如果是真愛就不會有那麼多怨言，沒能力就不要娶」、「女兒養這麼大，聘金36萬元很多嗎？你還是不要結婚好了，感覺你老婆未來也很辛苦」。

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