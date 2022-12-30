2娃天真喊：爸與保母在房間鎖門　她靠臉書挖出762天外遇史

記者黃翊婷／綜合報導

桃園張姓業務離婚之後，請來媽媽的朋友幫忙照顧2名孩子，2020年7月5日前妻無意間聽孩子們提起，「爸爸與保母在房間裡鎖門」，當下起疑，自己透過臉書追查，沒想到竟然抓包保母早在她離婚之前，就跟張男在一起了，甚至還曾懷孕墮胎，因此氣得對2人提告求償80萬元。

▲孩子們目睹爸爸和保母一起待在房間裡，還把門鎖上。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本文當事人無關。）

前妻在判決書中主張，生下第二胎之後，張男要求辭去工作專心照顧家庭，她因此放棄從事5年的穩定工作，但自那之後，張男晚歸的情況就越來越嚴重，有時直到天亮了才回家，電話也經常不接，洗澡時還會把手機帶到浴室，她提出疑問，竟遭反嗆，「我不用賺錢養家嗎？還是換妳出去工作，我在家顧小孩？妳出去工作賺得了那麼多錢嗎？」

前妻接著說，當時她就已經起疑，2020年4月間透過手機定位，發現張男聲稱下班後要去汐止見客戶，實際上卻跑去基隆，同年6月她在張男的車上找到一款沒見過的男用包包及鑰匙，鑰匙圈的鎖行就位於基隆，一氣之下決定攤牌，但張男堅決否認外遇，還反過來一再責罵自己，最終夫妻倆撕破臉，吵完隔天就到戶政機關辦理離婚。

前妻表示，離婚之後張男說找了媽媽的朋友當小孩們的保母，沒想到2020年7月5日無意間從孩子們口中得知，「爸爸與保母在房間裡鎖門」，當下恍然大悟，趕忙利用謝姓保母子女的綽號在臉書搜尋，果然發現保母曾住過基隆，而且保母在2019年12月曾於臉書PO文表示，「面對事實，就是說服你的心去接受，那一些你早已經知道的事。」

前妻進一步追查，發現保母在2021年8月公然於臉書放上與張男的親密照片，自曝雙方已經交往762天，也就是說，他們是在2019年8月左右開始交往，當時她與張男還沒有離婚，釐清整起事件的來龍去脈之後，她憤而決定對2人提告求償80萬元。

對於上述指控，張男表示，跑業務每天都需要跟不同的客戶碰面，偶爾晚歸或與女性客戶碰面就會被懷疑外遇，離婚的主因是前妻沒有盡到為人妻子的責任，況且保母的臉書發文是在他離婚之後才發布，前妻指控他外遇，應該舉證證明，不能光靠臉書文章定案。而謝姓保母經合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官勘驗謝姓保母的臉書文章、錄音譯文等證據，另外還發現張男的母親曾傳訊息向前媳婦道歉，「對不起我沒有實話跟妳說，現在妳已經知道了也好，因為我真的很怕對妳造成二度傷害」，因此認定男方是在婚內出軌，保母也曾在交往期間懷孕墮胎，最終判2人應連帶賠償前妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。