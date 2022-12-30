　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2娃天真喊：爸與保母在房間鎖門　她靠臉書挖出762天外遇史

記者黃翊婷／綜合報導

桃園張姓業務離婚之後，請來媽媽的朋友幫忙照顧2名孩子，2020年7月5日前妻無意間聽孩子們提起，「爸爸與保母在房間裡鎖門」，當下起疑，自己透過臉書追查，沒想到竟然抓包保母早在她離婚之前，就跟張男在一起了，甚至還曾懷孕墮胎，因此氣得對2人提告求償80萬元。

飯店房間門鎖，飯店門扣鎖，飯店房門旋轉鎖 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲孩子們目睹爸爸和保母一起待在房間裡，還把門鎖上。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本文當事人無關。）

前妻在判決書中主張，生下第二胎之後，張男要求辭去工作專心照顧家庭，她因此放棄從事5年的穩定工作，但自那之後，張男晚歸的情況就越來越嚴重，有時直到天亮了才回家，電話也經常不接，洗澡時還會把手機帶到浴室，她提出疑問，竟遭反嗆，「我不用賺錢養家嗎？還是換妳出去工作，我在家顧小孩？妳出去工作賺得了那麼多錢嗎？」

前妻接著說，當時她就已經起疑，2020年4月間透過手機定位，發現張男聲稱下班後要去汐止見客戶，實際上卻跑去基隆，同年6月她在張男的車上找到一款沒見過的男用包包及鑰匙，鑰匙圈的鎖行就位於基隆，一氣之下決定攤牌，但張男堅決否認外遇，還反過來一再責罵自己，最終夫妻倆撕破臉，吵完隔天就到戶政機關辦理離婚。

前妻表示，離婚之後張男說找了媽媽的朋友當小孩們的保母，沒想到2020年7月5日無意間從孩子們口中得知，「爸爸與保母在房間裡鎖門」，當下恍然大悟，趕忙利用謝姓保母子女的綽號在臉書搜尋，果然發現保母曾住過基隆，而且保母在2019年12月曾於臉書PO文表示，「面對事實，就是說服你的心去接受，那一些你早已經知道的事。」

前妻進一步追查，發現保母在2021年8月公然於臉書放上與張男的親密照片，自曝雙方已經交往762天，也就是說，他們是在2019年8月左右開始交往，當時她與張男還沒有離婚，釐清整起事件的來龍去脈之後，她憤而決定對2人提告求償80萬元。

對於上述指控，張男表示，跑業務每天都需要跟不同的客戶碰面，偶爾晚歸或與女性客戶碰面就會被懷疑外遇，離婚的主因是前妻沒有盡到為人妻子的責任，況且保母的臉書發文是在他離婚之後才發布，前妻指控他外遇，應該舉證證明，不能光靠臉書文章定案。而謝姓保母經合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官勘驗謝姓保母的臉書文章、錄音譯文等證據，另外還發現張男的母親曾傳訊息向前媳婦道歉，「對不起我沒有實話跟妳說，現在妳已經知道了也好，因為我真的很怕對妳造成二度傷害」，因此認定男方是在婚內出軌，保母也曾在交往期間懷孕墮胎，最終判2人應連帶賠償前妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
全台跨年「21場超強卡司」總整理！　日韓大咖登台
59歲富豪「睡遍AV女優」收山！婚後知嫩妻真實身分　下場慘了
快訊／長榮海運豪發45個月　長榮航空年終出爐！
70坪豪宅「8折出售」！他秒出手買　姑姑見1點嘆：難怪降價
1公噸機台壓傷員工　雅速達廠長被判刑！昨命喪火窟
高雄警清槍不慎「轟1聲」！　慘遭記過懲處
北市男遭公車撞死　與家人失聯20年...妹悲：竟是最後一面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

高雄又爆槍響！員警清槍不慎「誤擊發子彈」　火速懲處記過一次

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

高端內線股民遭割韭菜！　董座涉嫌重大...士檢駁：沒有9次移送

台中雅速達大火奪4命　倖存員工回憶「轟一聲火就來了」急逃離

竹聯幫明仁會大哥假冒投顧　保溫杯禮券「扣客」吸21人捲億元

暗助史上最大詐貸案　收高檔水果禮盒「害損失7.5億」銀行高官起訴

大寮槍殺1死1傷！　槍手行刑式開槍超扯原因曝...2人口氣不好

雅速達惡火釀4死！前年「員工被壓成重傷」　廠長判刑昨命喪火窟

台中「還願男」再涉一案！　台南4宮廟天公爐被埋生雞頭

雅速達工廠惡火釀4死全在2樓　消防現場驚見大量化學物品

高雄又爆槍響！員警清槍不慎「誤擊發子彈」　火速懲處記過一次

連假半個台灣有雨　「迎曙光」機率低！放晴轉乾時間點出爐

台股61年來僅10次跌逾兩成！　今年跌幅恐排行老八

高端涉內線交易遭士檢搜索　王鴻薇批「動作慢」：證據早被銷毀

雙北退休族出手　礁溪溫泉宅4樓戶飆上5字頭

台南市警婦幼警察隊新任隊長布達交接　蔡佳璋陞任視事

《肯拼》李佳穎過聖誕趴！　羞認無尊是小時候喜歡的類型

南投跨年晚會移師921會展中心　警局公布交通管制疏導措施

2年前員工被壓癱瘓被罰3萬　惡火奪4命...雅速達恐再吃30萬罰單

國民黨中常委蕭景田涉買票！　王鴻薇：該面對沒有迴避空間

英機構推估：中國每天9000人染疫病歿　兩周後單日暴增370萬確診

曾嗆養貓別回家1周就被收服 阿公阿嬤親乖孫、玩握手寵翻

社會熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

台中大火4死　死者留下1歲小孩

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

即／高端、基亞涉內線交易　士檢搜索

北市行人衝出被公車撞　影片曝光

基隆首位射擊教官　竟是超美神槍手

北市公車衝撞行人　男子頭破命危

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

更多熱門

相關新聞

傳產二代買500萬賓士當行動砲房！正宮怒告小三

傳產二代買500萬賓士當行動砲房！正宮怒告小三

國內一名傳產企二代偷吃小三，聽到小三懷孕後，卻要她把小孩拿掉，讓小三憤而向媒體爆料，企二代的妻子看到新聞報導，也對小三提告侵害配偶權，求償100萬元。台北地院審理，認為小三在得知企二代已婚後，仍與他上床並懷孕，已侵害配偶權，判她要賠20萬元。

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

妻刺「情侶刺青」裸體抱男人！夫怒告吞敗

妻刺「情侶刺青」裸體抱男人！夫怒告吞敗

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

女兒確診血癌！他想移植骨髓意外發現超綠真相

撿屍醉女回家不舉　色男拎內褲開門GG

撿屍醉女回家不舉　色男拎內褲開門GG

關鍵字：

桃園地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面