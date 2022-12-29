老婆刺「情侶刺青」裸體抱男人！夫怒告她「大學男同學」吞敗

▲嘉義一人夫懷疑妻子偷吃大學男同學，提告卻吞敗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名人夫發現妻子常帶著小孩，和大學男同學阿漢(化名)出遊。人夫肉搜出阿漢IG後，發現上面有張兩人裸體相擁的照片，身上還有相同的「小鳥」情侶刺青，讓人夫覺得自己綠了，怒告阿漢求償50萬元。嘉義地院審理，認為該照片拍攝角度僅脖子以下、腰部以上，辨認不出面容，人夫也無法證明阿漢身上有相同的刺青，因證據不足，判人夫敗訴。

人夫指控，他和妻子結婚才2年，婚後育有1子，妻子卻突然和大學男同學阿漢搭上線，於去年8月到12月間屢屢簡訊傳情、手機互相定位，還不時相約在阿漢租屋處約會。

人夫表示，他有天發現妻子的LINE帳號記事本裡，記載「之後一定不可以嫌棄寶貝煮的飯菜，務必要吃完」、「不管遇到甚麼問題，都要當寶貝的靠山，然後一起面對問題」、「不可以亂開玩笑讓寶貝不開心」，讓他更加確定妻子出軌，而後他搜尋阿漢的IG帳號，發現妻子曾多次帶小孩和阿漢出遊，兩人還一同將小鳥圖案刺青刺在腋下與側腰腰間，並拍攝兩人裸照，而後他質問妻子，妻子也承認婚外情，他因而大受打擊，提告向阿漢求償50萬元。

全案審理時，阿漢辯稱，他不知道人妻已婚，兩人單純為朋友出遊，他們從18歲認識到現在，幾乎每年都有連繫，因人妻說有身心疾病，他才陪她出門走走。

法官查看阿漢的IG，發現上面有阿漢帶人妻、她的孩子3人一同騎協力車的照片，甚至有小孩獨照，可見阿漢對孩子相當關心，應知道人妻有家庭，不過這些出遊照並無超出朋友分際。另還有1張照片是有刺青的兩人裸上身擁抱，但因為沒拍到臉，無法辨識照片中為何人，人夫雖指認阿漢身上有相同的刺青，但並沒有提出任何證據，而人妻LINE帳號記事本裡的內容也看不出所指是誰，因證據不足，判人夫敗訴，全案還可上訴。