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大陸 大陸焦點 特派現場

2022大陸十大社會事件（上）：上海封城呼救被404　鐵鏈女引爆盛世危機

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海2022年初封城超2個月，造成的次生災害難以估量。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

「2022年是過去10年最差的一年，但它也是未來10年最好的一年」，許多大陸年輕一代今年曾發出這樣的悲歎。2022年即將結束，《東森新媒體ETtoday》今（30）日梳理2022年度大陸十大社會事件，從清零政策下付出巨大經濟代價的「上海4月封城」、「河南村鎮銀行弊案」，到引爆中國女權新怒火的「徐州8孩母」、「唐山燒烤店打人」，以及震驚世界的「白紙運動」、「東航空難」，這些都是大陸民眾今年不斷被激發與積累的共感與憤怒的縮影。

上海「硬清零」超2個月　被「404」的封城呼救

自2022年3月28日新冠變種病毒Omicron殺入社區後，2500萬上海居民開始經歷了一場毫無預期的長期「封城」。從下月底宣布開始分區分批封控，到6月初全面解封，民眾一共忍受了超2個月足不出戶的封控措施。這座全大陸人均可支配收入最高的城市，卻在封控期間不斷爆出被迫隔離在家的居民缺乏糧食物資導致挨餓、醫療資源匱乏以致病人無法就醫、被送到方艙醫院的病人因沒有病床，只能抱病睡地板、嬰幼兒與父母分開隔離、疾控人員把被隔離主人的寵物柯基犬活活打死等等事件。相關錄音被微信公眾號「永遠的草莓園」剪輯成一部叫做《四月之聲》的6分鐘短片，影片內的音訊是上海市民的哭嚎、影像則是繁華的上海市景，但很快該影片就在陸網全面被「404」。

6月1日起，上海全市進入全面復工復產復市、恢復正常生產生活秩序階段，之後全市學生陸續回到學校。6月25日，時任上海市委書記的李強在共產黨上海市第十二次代表大會上宣布打贏了大上海保衛戰。不過，此次疫情過後，大量居民選擇離開上海。當媒體採訪一些上海市民防疫感想時，臉色不見喜悅。已經在倒閉邊緣的店家也表示幾乎沒有收入，還在煩惱經營成本。此外，長時間的高壓封控對經濟的影響也是史無前例的，上海而後出台了一系列刺激政策試圖重振旗鼓。此次疫情的嚴重性和後果，為大陸乃至大陸各個城市的防疫敲響了警鐘。

▲▼ 東航客機,廣西墜機 。（圖／翻攝自微博）

▲東航MU5735墜機事故，造成全機132人全部遇難。（圖／翻攝自微博）

東航MU5735「死亡俯衝」墜毀釀132人遇難　失事原因仍撲朔迷離

東方航空5735號班機空難，是發生於2022年3月21日下午的一起大陸客機墜毀事故。失事飛機是由大陸東方航空雲南有限公司執飛的波音737-800型客機，編號B-1791，自昆明飛往廣州，航班號為MU5735（IATA）或CES5735（ICAO）。飛機在被監測到快速下降及失聯後，於當日14時22分左右，在廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村的一處山林墜毀。監視器曾錄下飛機墜落前的最後畫面，當時班機機頭朝下，直線往山林垂直墜落，呈現死亡俯衝的狀態。

失事客機上共載有123名乘客和9名機組人員。經過6天全力搜救，事故國家應急處置指揮部在3月26日晚確認，航班上人員已全部遇難。3月28日早上9時許，指揮部確定最後一名乘客身分，機上132名遇難者身分全部確認。此次事故也終結了4,227天的大陸民航飛行安全記錄。飛機所載的兩部飛行紀錄儀（俗稱黑盒子）均已尋獲，從梧州西江機場被送往北京的大陸民航科學技術研究院進行解碼分析，後2個黑盒子均被送至美國華盛頓，美國專家協助了大陸民航局的調查人員處理相關數據，事故全部遇難者的遺骸通過DNA數據篩檢比對也已全部找到。目前，事故的具體原因仍未公布。

▲▼江蘇徐州「八孩母親」。（圖／翻攝微博）

▲大陸被拐婦女悲歌「徐州8孩案」。（圖／翻攝微博）

頭栓狗鍊的「徐州8孩母」　大陸女性權益保障再受質疑

「把女人像狗一樣拴著，暴產8子，現實遠比小說來得更殘酷」，「徐州8孩母親」事件是2022年1月曝光的婦女被虐待、多次人口販運案件及一系列後續風波，事發於大陸江蘇省徐州市豐縣歡口鎮。當地一名婦人「楊某俠」被丈夫董志民用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。影片曝光後，瞬間引發大陸輿論的震驚與憤怒，全網要求當地政府嚴查背後是否涉及人口拐賣與性侵等犯罪問題。

事發後至2月上旬，豐縣、徐州市兩級行政機構發布了多次通告，但又不斷前後矛盾，牽扯出更多疑點，另外消極處理的態度也讓社群平台的撻伐聲浪不斷。2月中旬，江蘇省委、省政府組成調查組介入事件，並發布最終調查報告，認定本案涉人口拐賣，董志民涉嫌非法拘禁罪，另外2人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。這起案件，再次讓大陸弱勢女性與精神疾病患者權益保障的議題浮上檯面。

唐山打人案水太深？公安廳長突猝逝　網傳妻女跟著暴斃…4受害女子也身亡

▲6月10日，在唐山一家燒烤店，一群惡霸搭訕不成，直接暴打3名女性。（圖／翻攝自影片）

「唐山燒烤店打人案」引燃滔天巨怒　性別暴力下的大陸女力地位

河北省唐山市一燒烤店於2022年6月10日凌晨發生性騷擾暴力打人事件。男子陳繼志與其同夥欲性騷擾在店內與朋友聚餐的女子不成，無端發瘋與同行多名男子暴力圍毆該女子與同伴。很快，記錄下全過程的影片，在大陸像是野火一樣傳開，引發滔天巨怒。唐山燒烤店事件發生後，社交平台上開始有人不斷實名檢舉，針對當地的違法犯罪行為，涉及詐騙、威脅恐嚇、故意傷害、毀壞財物、非法拘禁、勾結公安官員等各種受害冤情。

經過輿論不斷的跟進和調查，最後，主犯陳繼志被判囚24年，其餘27名被告分別被判刑半年至11年不等。其背後的警方「保護傘」也被揪出，15名地方官員立案審查。這起事件的發生可大致歸納為女性地位、言論自由、黑惡犯罪、社會冷漠、網路暴力五個觀察面向，而這些現象所衍生的問題，幾乎是近年大陸社會爭議事件的縮影。

▲▼「血奴案」被柬埔寨當局指是造假。（圖／翻攝微博）

▲李亞緣綸自稱淪為「血奴」。（圖／翻攝微博）

柬埔寨「血奴」背後　還有更多逃不掉的年輕人

柬埔寨血奴案是指2022年2月被曝光的一起疑似電信詐騙、綁架、非法拘禁和人身傷害案，主要發生地為柬埔寨西哈努克市。1991年出生於大陸蘇州的李亞緣綸，自稱因輕易相信《58同城網》的招聘資訊，在2021年6月被人從大陸脅迫並偷渡至柬埔寨，後因拒絕參與網路詐騙而多次被轉賣，2021年8月起被累計抽血8次淪為「血奴」，被救出時體內血液幾乎被抽乾瀕臨死亡。

後柬埔寨警方向中國使館通報初步調查結果稱，該案件純屬編造。中國使館方面稱將繼續跟進，並提醒中國公民不要為維權編造謠言，要明辨是非。柬埔寨提告4名涉案編造宣傳，包括李亞緣綸、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華。不過，各國媒體隨後不斷爆出外國民眾紛紛自稱落入柬埔寨打工陷阱，並遭到電擊、拘禁、威脅摘取器官等各種非人道對待。隨後開始有輿論主張，中柬義工隊隊長陳寶榮針對「血奴」案的描述並非空穴來風，他甚至是柬國打工陷阱的吹哨者，才遭當局報復。

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