　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

圖一：世新大學校長陳清河在後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會分享自身觀點。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河在後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會分享自身觀點。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／企業管理學系　編輯／公共事務室

疫情大流行改變全球局勢，世新大學企業管理學系於昨（28）日舉辦「2022後疫情時代下的企業管理與挑戰」研討會，探究各類型企業如何因應世界新貌。世新大學校長陳清河致詞時表示，企業正面臨三大考驗，分別是疫情、數位轉型以及消費行為與市場的改變，可藉此機會歸納學界意見與交流。資策會產業情報所主任王義智也提到，疫情讓企業面對持續性的轉型挑戰，今日世界已經沒有所謂的新常態，「無常態」才是當代商業環境趨勢。

圖二：資策會產業情報所主任王義智分享全球數位經濟浪潮。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 資策會產業情報所主任王義智分享全球數位經濟浪潮。

有鑑於近三年來疫情對企業經營環境的深遠影響，世新大學企管系繼2021年國際研討會後持續關注此一議題。本次研討會共吸引國內16所公私立大學系所師生投稿，包括雲林科大、彰師大、高雄科大、宜蘭大學、東吳、淡江、中原、實踐、文化等，最後收錄了多篇探討疫情期間數位轉型、員工離職傾向及線上會議等論文，對於後疫情時代下企業經理人如何因應環境變遷與考驗，相當有參考價值。

圖三：世新大學校長陳清河（左六）、副校長廖鴻圖（左五）、主題演講者王義智（左七）、主題演講主持人圖資長張舜傑（右七）、企管系主任王美雅（右六）等與會師長合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河（左六）、副校長廖鴻圖（左五）、主題演講者王義智（左七）、主題演講主持人圖資長張舜傑（右七）、企管系主任王美雅（右六）等與會師長合影。

受邀主題演講的王義智指出，疫情是最強力的轉型特效藥，催化企業推動數位轉型，但企業應該將重點放在如何「轉型」而非「數位」，數位只是工具，想清楚企業的資源和優勢，才知道要用哪些工具來轉型。他還分享，數位經濟浪潮已到達第三波的智慧聯網（AIoT），與前兩波的運作邏輯各不相同，要在當代數位經濟環境下勝出，重點不是供應端和需求端的規模經濟，而是在應用領域的專業深度。像是鴻海的「3+3策略」，積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，就是看到台灣一直以來在醫療產業的優勢。

圖四：世新大學企管系舉辦2022後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系舉辦2022後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會。（圖／世新大學提供）

世新大學企管系長期將研究與教學重點放在創新、創業與華人企業管理領域，著重在涵蓋企業經營全面性知識的通才培養，課程設計兼顧理論與實務，除嚴謹的科學方法論訓練外，亦融入管理藝術之內涵，以培養「管理通才中的專才，管理專才中的通才」，為了深化此一目標，多年來定期針對產業趨勢舉辦學術研討會，藉此加速知識擴散與人才培育，為學術界與實務界先進與後輩，建立完善的交流舞台。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑開轟！台中警消回應了
中職6隊開訓日期出爐　台鋼迎接「辣個男人」
快訊／「被罰1200萬」總座減薪　國泰世華發聲
蔣萬安宣布普發1500元敬老金　柯文哲喊失望
快訊／勞工紓困貸款金額已逾64億！　一天超過萬人申請
股癌曝「超仙嬌妻」　讓1.6萬人戀愛了
一圖看懂元旦連假天氣！　「2區」雨沒停過
17：32進入水逆！　「4星座」要當心了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

一圖看懂元旦連假天氣！跨年夜「水氣增」北東2區雨沒停過

台南左鎮噶瑪噶居寺　元旦大日無量壽佛晏法會

被說像統神！股癌謝孟恭PO照平反　1.6萬人見「超仙嬌妻」戀愛了

犯罪集團群組名「大懶X俱樂部」！法官狂喊「生殖器」...律師忍笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

一圖看懂元旦連假天氣！跨年夜「水氣增」北東2區雨沒停過

台南左鎮噶瑪噶居寺　元旦大日無量壽佛晏法會

被說像統神！股癌謝孟恭PO照平反　1.6萬人見「超仙嬌妻」戀愛了

犯罪集團群組名「大懶X俱樂部」！法官狂喊「生殖器」...律師忍笑

台商返台過年機票狂漲　陸委會：陸方取消管制就能增班

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

和「國硯」同等級　鳳山預售案簽約五星飯店供「生活顧問服務」

摩斯元旦咖啡優惠、補班小確幸！連續15天早餐特價幫上班族打氣

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

猜猜我是誰？廖老大加盟主招牌噴黑漆　超像神奇寶貝「這情節」

MUJI無印良品2022年熱銷排行榜　公開最熱賣香氛口味

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

普拿疼一盒喊1500元「是真的」　藥師抬價拒道歉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面