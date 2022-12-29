全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

▲ 世新大學校長陳清河在後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會分享自身觀點。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／企業管理學系 編輯／公共事務室

疫情大流行改變全球局勢，世新大學企業管理學系於昨（28）日舉辦「2022後疫情時代下的企業管理與挑戰」研討會，探究各類型企業如何因應世界新貌。世新大學校長陳清河致詞時表示，企業正面臨三大考驗，分別是疫情、數位轉型以及消費行為與市場的改變，可藉此機會歸納學界意見與交流。資策會產業情報所主任王義智也提到，疫情讓企業面對持續性的轉型挑戰，今日世界已經沒有所謂的新常態，「無常態」才是當代商業環境趨勢。

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▲ 資策會產業情報所主任王義智分享全球數位經濟浪潮。

有鑑於近三年來疫情對企業經營環境的深遠影響，世新大學企管系繼2021年國際研討會後持續關注此一議題。本次研討會共吸引國內16所公私立大學系所師生投稿，包括雲林科大、彰師大、高雄科大、宜蘭大學、東吳、淡江、中原、實踐、文化等，最後收錄了多篇探討疫情期間數位轉型、員工離職傾向及線上會議等論文，對於後疫情時代下企業經理人如何因應環境變遷與考驗，相當有參考價值。

▲ 世新大學校長陳清河（左六）、副校長廖鴻圖（左五）、主題演講者王義智（左七）、主題演講主持人圖資長張舜傑（右七）、企管系主任王美雅（右六）等與會師長合影。

受邀主題演講的王義智指出，疫情是最強力的轉型特效藥，催化企業推動數位轉型，但企業應該將重點放在如何「轉型」而非「數位」，數位只是工具，想清楚企業的資源和優勢，才知道要用哪些工具來轉型。他還分享，數位經濟浪潮已到達第三波的智慧聯網（AIoT），與前兩波的運作邏輯各不相同，要在當代數位經濟環境下勝出，重點不是供應端和需求端的規模經濟，而是在應用領域的專業深度。像是鴻海的「3+3策略」，積極投入「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，就是看到台灣一直以來在醫療產業的優勢。

▲ 世新大學企管系舉辦2022後疫情時代下的企業管理與挑戰研討會。（圖／世新大學提供）

世新大學企管系長期將研究與教學重點放在創新、創業與華人企業管理領域，著重在涵蓋企業經營全面性知識的通才培養，課程設計兼顧理論與實務，除嚴謹的科學方法論訓練外，亦融入管理藝術之內涵，以培養「管理通才中的專才，管理專才中的通才」，為了深化此一目標，多年來定期針對產業趨勢舉辦學術研討會，藉此加速知識擴散與人才培育，為學術界與實務界先進與後輩，建立完善的交流舞台。