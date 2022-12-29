推動技職教育　侯友宜：未來4年翻倍投入8億

▲侯友宜（右一）表揚技職競賽獲獎學生。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市學生今年在技藝技能競賽勇奪佳績，青少年組金牌數更為全國之冠，新北市教育局今（29日）舉辦111年技藝技能感恩餐會，獎勵所有得獎選手。市長侯友宜現場宣布，未來4年技職教育經費將翻倍投入8億，現場並頒發353萬獎勵金。

侯友宜表示，他擔任第一任市長，推動4年4億「贏得未來技職人才」計畫，規劃超過50項全國第一及首創的技職教育政策，現在第二任就任了，經費也要提高，翻倍提高以4年8億全面推動技職教育邁向國際化，並全面擴大金手國際見學，規劃美國、日本及澳洲三大路線，補助國際及全國技能競賽青少年及青年組前三名學生及指導教師，到國外跨域學習及國際產業見學。

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新北市今年在全國技藝技能競賽共奪得10金、5銀、11銅、24個第4名到佳作，43座金手獎及75名優勝，共有168人次獲獎，得獎數歷年最高，其中最大贏家是新北高工，囊括9金8優勝，而該校資訊科三年級學生葉家均因在國際技能競賽奪銀，個人獲得120萬元獎金，葉家均說，很開心拿到高額獎金，將申請保送台灣科技大學。

新北市教育局長張明文說，新北自103學年度創全國之先，規劃金手國際見學、首創國際技職領袖人才計畫薦派學生赴美矽谷深化學習，並推動技職校校雙聯學制、全面公立技高國際學校認證等，未來4年將投入翻倍經費，致力技職教育國際化。