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Miffy粉必衝！全台首場「米飛兔創意展」　超過300作品、光影互動　

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲全球首場將「米飛兔」結合台灣設計的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

米飛兔(miffy)的簡約形象，圈粉各年齡層粉絲！適逢兔年，台北松菸將現身全球首場米飛兔X台灣設計的「玩玩兔米飛創意展」，創作者橫跨藝術界、學術界、時尚界、公仔模型界，除了有超過300種以上跨界創作，更加入全台獨家「米飛光影互動區」，12/29~3/12在「松山文創園區」北向製菸工廠1樓展出。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

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▲全球首場米飛兔X台灣設計的「玩玩兔米飛創意展」，創作者橫跨藝術界、學術界、時尚界、公仔模型界。（圖／主辦提供）

「玩玩兔米飛創意展」規劃8大展區，包括：認識米飛、體驗米飛、時尚米飛、米飛時裝秀、藝術米飛、嬉戲米飛、青春米飛、狂想米飛。從米飛兔小祕密的創作巧思，到作者迪克布魯納(Dick Bruna) 的原版畫作，帶給觀眾完整又全面的米飛誕生之旅。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲展覽規劃8大展區，帶給觀眾完整又全面的米飛誕生之旅。

作者迪克布魯納曾說，「越是簡單的作品，越能激發讀者的創造力！」而此次聚集300+以上台灣創作者，以米飛為載體，傳遞台灣自然環境、生態旅遊、傳統民俗的特殊性及人情味。展品最後也會投入義賣（部份展品除外），扣除成本後全數捐出給台灣11家兒童相關慈善機構，呼應米飛關懷兒童的傳統與初衷。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲300+以上台灣創作者以米飛為載體，傳遞台灣自然環境、生態旅遊、觀光景點的特殊性及人情味。（圖／主辦提供）

此次特別設計全台獨家的「米飛光影互動區」，觀眾只要在紙上作畫，即可將自己的創作躍進大螢幕，讓米飛穿上你為她設計的衣服一起玩，這個體驗區希望傳遞「創作可以很簡單」的理念，鼓勵人們動手玩創意，展場也可購買米飛創意公仔流體顏料組，在家享受創作的樂趣。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲「時尚米飛展區」讓米飛穿上台灣設計師設計的衣服，展現不同面向的米飛。（圖／主辦提供）

展區還設有「米飛輕食區」，將米飛結合台灣美食，讓米飛也能保有在地好味道，例如古早味米飛造型滷味、中西合璧米飛真豬包；更有米飛造型限定輕食飲品，不僅味覺滿足，視覺更是萌翻天。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲「米飛輕食區」將米飛結合台灣美食，還有味米飛造型滷味。

周邊方面更有台灣限定的「米飛ㄅㄆㄇ注音娃娃」，注音符號是台灣每個孩童在上學時的回憶，藉由國際萌兔向世界傳遞台灣獨特的拼音文化。另有「米飛大吃四方盒玩公仔」在嘖嘖募資破百萬，結合台灣小吃與米飛讓療癒代替熱量。其他還有米飛針織娃娃吊飾組、米飛棉花糖娃娃⋯等，多款萌爆少女心的展場限定商品。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲全球獨家「米飛ㄅㄆㄇ注音娃娃」藉由國際萌兔米飛，向世界傳遞台灣獨特的注音文化。

因應春節到來，也推出兔年澎湃禮盒「miffy米飛玩玩兔年節禮盒」1380元，由台灣知名糕餅品牌微熱山丘、李亭香等品牌攜手合作，目前於PINKOI線上募資中。

▲▼全球首場「米飛兔X台灣設計」的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

▲主辦期望藉由展覽，讓全球米飛粉絲看見台灣的創意。

主辦單位我適文創表示，此次秉持著角色展，將Miffy的經典內容結合沉浸式體驗外，更首次加入了miffy與台灣在地的跨界創意，希望這個展是互動的、是可以激發下一個良善的循環，成為讓全球米飛的粉絲看見台灣創意的橋梁。

玩玩兔米飛創意展
地點：松山文創園區（北向製菸工廠一樓）
展期：2022/12/29~2023/3/12
時間：10:00~18:00（2023年2月延長營業時間至21:00）

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