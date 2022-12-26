影／總統府元旦升旗表演搶先看　知名鼓手演出「水管、水桶」打擊秀

▲總統府元旦升旗典禮，邀請國內知名鼓手張文光所創辦的打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民國112年的元旦總統府升旗典禮，以「眾志成城，台灣向前TOGETHER WE CAN」為主軸，26日公布活動主視覺，以及一系列的演出活動。其中，邀請到國內知名鼓手張文光所創辦的打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活中常見的器材，如水管、水桶等組成打擊節奏的演出。

明年元旦升旗由「國際獅子會台灣總會」主辦，以「青春熱情、創意活力、國際飛揚」的精神為本次活動主軸。對此，總監議會議長張正忠表示，不論在疫情中或後疫情時代，台灣對於世界的重要性已經廣受認可，因此明年的元旦升旗活動更具特殊意義，面對未來更多經濟、政治和自由民主的挑戰，更要大步向前走，展現台灣人不畏挑戰的意志力與生命力。

對於這次活動主視覺，是從「強韌」與「連結」的概念出發，強調經緯線在台灣匯聚成形，並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。

在表演活動方面，這次邀請中山女子高級中學旗隊擔綱演出，加上今年剛從荷蘭WMC世界音樂大賽贏得「最高級別季軍」的建中樂旗聯隊帶來表演。不同於以往的，是今年邀請國內知名鼓手張文光所創辦的打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活中常見的器材，如水管、水桶等組成打擊節奏的表演。

在交通管制部分，本次元旦升旗活動於111年12月31日晚間9點起，進行三階段交通管制，預計112年1月1日凌晨4點30分起，開放民眾進場，凱道上第一場表演活動於5點10分開始，而重頭戲的升旗典禮則於6點27分舉行。

▼總統府元旦升旗典禮，邀請國內知名鼓手張文光所創辦的打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」。（圖／記者陶本和攝）

