拜登第8度對台55.41億元軍售　總統府：有助提升我國不對稱戰力

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國政府於美東時間12月28日宣布，將就「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額約1億8,000萬美元（約55.41億元新台幣）的軍售案，進行知會國會程序。總統府發言人張惇涵29日表示，總統府感謝美國政府依照《臺灣關係法》及「六項保證」，持續落實對臺灣的安全承諾。

張惇涵表示，本次是拜登政府任內第八度，也是今年第七度宣布對台軍售。而此次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升我國不對稱戰力。

張惇涵表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保臺海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

此外，國防部也指出，本次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力；而本次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，俾利全案執行順遂。

對於中共在台灣周邊頻密的軍事行動，國防部表示，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。