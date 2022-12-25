建中與南科實中「科技結盟」　推動「高中機器人隊伍」躍國際

▲建中與南科實中簽署科技教育合作備忘錄。（圖／建國中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市建國中學與國立南科國際實驗高中，為促進兩校交流合作，共同推動高中科技社群學習，兩校日前簽署科技教育策略聯盟合作備忘錄(MOU)，將共同舉辦專業課程，並推動台灣高中機器人隊伍精進成長，可躍上世界舞台。

建中指出，兩校機器人校隊已有多次合作經驗，這次簽署MOU盼促進雙方在自造與科技教育方面的合作，包括兩校師生互訪、常年隊員培訓、課程合作與設備及技術分享等，同時兩校將共同舉辦專業課程，提供高中科技社群更多的應用課程與分享學習機會，並推動台灣高中機器人隊伍共同成長，在世界舞臺發光發熱。

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建中校長莊智鈞指出，這次兩校結盟是推動科技教育合作的重要一步，期待未來能夠共同促進高中端的工程教育發展，尤其世界經濟論壇對2030年的預測中，強調了科技應用的能力，參與機器人競賽讓高中生能有機會提早涉獵相關領域，對於大學校系及未來從事相關產業都很有幫助，並鼓勵學生進一步思考如何利用自身的能力與資源去解決生活情境中的問題。

南科實中校長蔡明輝表示，108課綱強調共好精神，透過這次合作備忘錄的簽署，兩校可一起分享機器人團隊的各項資源，包含師資、設備及創意等，共同打造模擬競賽舞台並發展培訓課程，與全國各地的團隊彼此資源共享及經驗交流。