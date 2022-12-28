傳普拿疼喊價「1盒1500」！藥師喊冤　薛瑞元：買方喊價難定義哄抬

▲傳普拿疼喊價「1盒1500」！藥師澄清，薛瑞元：買方喊價難定義哄抬。（圖／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／台北報導

為了防止民眾搶購退燒藥，藥師公會也自主祭出限購措施，民眾單次限量購買80顆，但現傳出有藥局普拿疼一盒炒到1500元。對此，藥師公會澄清「絕無此事」。衛福部長薛瑞元也表示，哄抬價格的定義是藥局把定價拉高，但經食藥署了解是買方想出更多的錢買藥，若涉及哄抬價格事實，會請衛生局調查。

媒體報導有民眾要買普拿疼，但跑了5間藥局都買不到，後才知道藥品都被台商包走，需要一盒1500元才能買。對此，食藥署今（28）日回應，據食藥署透過藥師公會了解，本案係因誤會而產生，並非事實。

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藥師公會也表示，此事基本上是表達與認知的誤會，被錯誤解讀語意的藥師也覺得很冤枉，認為自己被過度解讀，「怎麼民眾與聽者落差會差這麼大」。

藥師公會發言人王明媛受訪時提到，藥師公會在事發後有請督導針對新聞當事人進行詢問，該藥師表示，的確有台商想拿600盒，還說價錢高一點也沒關係，但他聽僅回應，「不要說600盒，你要6盒我也生不出來給你，就算你喊到一盒1500元，我也沒有貨。」對於遭誤解感到十分冤枉。

為了防止民眾搶購退燒藥，藥師公會日前已自主祭出限購措施，民眾單次限量購買80顆。王明媛表示，目前尚未觀察到國人「瘋狂搶購」的情形，但也呼籲民眾不要有品牌迷思，「如果堅持非普拿疼不吃的話，就只能一路等待下去。」

薛瑞元下午出席社家屬「111年社區金點獎聯合表揚典禮」，會前接受堵訪被問及此事也回應，此案很難定義是否涉及哄抬價格，因為哄抬價格的定義是藥局把定價拉高，但經食藥署了解是買方想出更多的錢買藥，若涉及哄抬價格事實，會請衛生局調查。他另提到，目前原料藥、庫存藥庫存量充足，暫時不會限制民眾購買退燒藥。