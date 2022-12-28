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影／齊柏林空拍「城市影像」曝光！特展《覓城》尋覓SDGs永續發展

▲齊柏林高空拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（影／看見．齊柏林基金會提供）

記者林育綾／綜合報導

空拍大師齊柏林生前拍攝的台灣自然景觀，震攝許多國人；如今在大師冥誕之際，「看見．齊柏林基金會」推出《覓城》特展，是齊柏林拍攝台灣「城市」的樣貌，邀請觀眾從不同的視角尋覓，看見屬於我們的城市。

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

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▲齊柏林高空拍攝台灣「城市景觀」，邀請觀眾從不同的視角尋覓城市。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

「看見．齊柏林基金會」從2019年起集眾人之力，創建了齊柏林空間，每年推出年度特展吸引許多人參訪，更拿下多項國內外設計大獎。在《見山》、《逐岸》、《映河》三檔特展後，如今推出第四檔特展《覓城》，選在齊柏林生日當天開幕。

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲齊柏林《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

齊柏林導演在高空拍攝許多自然地景後，再次回到城市，他曾說，「在城市之外，我見到最美的景致，也見到被破壞令人心痛的景象。隔了些年，我再重新回到城市，拍攝我原初夢想的小小起點，開始用另一種眼光去看我們居住的城市。」他認為，「我們希望有一個怎樣的家，便會有一個相對應的城市樣貌。」

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲看見．齊柏林基金會與覓城總策展人、協同策展人、協同創作人合影。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

《覓城》展特別邀請龔書章擔任總策展人、樸實創意擔任策展規劃，並邀請4位協同創作者，藉由他們的觀點和齊柏林的作品進行一場跨領域的深刻對話。全展區文本更邀請作家鄧九雲，撰寫全展區故事，想像自己正與齊導對話，串聯每一展區的作品，從故事裡可以看見觀點。

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

第一區展現「輕盈與隱蔽・城市的觀看」，希望觀眾在參觀後，都能成為真正的參與者；而第二區由新世代平面設計師張溥輝，挑選齊柏林精彩的「直覺與記憶・城市的符號」，加以詮釋成平面設計作品，意圖透過視覺的轉化，讓大家看見時間堆疊的歷史。

第三展區由攝影師陳敏佳探索「慾望與夢想・城市的共存」，在台灣各處地景搭設紅色帳篷，代表警示與反省。第四區邀請社會觀察家李明璁，進行一場「遠望與微觀・城市的度量」的對話，鳥瞰視角的城市大景，微觀走進市井巷弄裡的視角，用沉浸的影像展演方式，引領觀眾跳脫生活中的視角，看見屬於我們的城市生命。

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

「看見・齊柏林基金會 」執行長萬冠麗表示，歷經之前3次特展，這次希望從自然環境回歸到居住環境，思考我們的城市的環境關懷。此事特展同樣是與全家便利商店攜手合作，繼續推廣環境教育。

▲▼齊柏林拍攝台灣「城市景觀」，在《覓城》特展展出。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

▲齊柏林《覓城》特展自12月28日正式開展。（圖／看見．齊柏林基金會提供）

齊柏林《覓城》特展自12月28日正式開展，邀請觀眾一同從不同的視角尋覓，看見屬於我們的城市。除了透過齊柏林與協同創作者的視角探索，基金會也特別與LINE旅遊合作舉辦「覓城」攝影徵件活動，藉由線上與線下的攝影比賽，邀請大家一起透過鏡頭分享屬於自己的城市故事。有機會獲得齊柏林空間門票及LINE  POINTS最高999點；而線下攝影比賽的優勝作品，還有機會獲得與齊柏林經典影像共同展出的機會。

齊柏林《覓城》特展
展期：2022/12/28-2023/秋
時間：週一至週日10:00-18:00 （週二公休）
地點：齊柏林空間（得忌利士洋行後棟）
地址：新北市淡水區中正路316-1號
電話：（02）2629-1996

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