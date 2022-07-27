台中男獨攀八仙山失聯1天　警消全面搜救...他已下山吃早餐

▲台中男子獨攀八仙山步道失聯，警消人員上山搜救中。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市61歲陳姓男子昨天上午獨攀八仙山登山步道，一度失聯，警消上午出動8人上山搜救，就在搜救當中，傳來陳男已在10點40分自行下山，目前人在松鶴部落一家雜貨店吃早餐，至於昨晚陳男如何度過？又如何找到路下山？警消正在了解中。

▲▼台中男子獨攀八仙山步道失聯，警消人員上山搜救中。（圖／八仙山粉絲專頁，下同）

陳男昨天上午6點30分從松鶴登山口進入八仙山，10點30分主動打給家人說迷路了，人站在台電維修電塔旁，當時失聯海拔高度在1400至1900公尺之間，下午3點30分家人打過去，陳男有接聽手機但訊號不佳斷訊，後來就一直聯繫不上。

警消4點半獲報派員前往查看，發現陳男車子停在松鶴部落登山口，立即上山搜救，但因夜間搜尋困難，搜救人員晚間11點40分先行返回駐地。

今天上午9點，消防局出動6人、林務局2人上山，預計連續搜救3天，晚上夜宿八仙山，沒想到就在人員還在山上搜救時，陳男家人在臉書貼出已找到人了，感謝大家幫忙。

原來，陳男自行下山，在部落一家雜貨店吃早餐，借用雜貨店電話打給家人報平安，警消正前往雜貨店找陳男，了解失聯經過。