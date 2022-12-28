讓亡者走得有尊嚴　南投新建生命禮儀園區動土

▲南投殯儀館新建動土，預計114年5月完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣殯儀館已有逾40年歷史，現況常不敷使用，縣府因此籌措近4億元經費，日前在殯儀館旁土地動土新建生命禮儀園區，未來希望提供治喪家屬舒適的使用環境，讓亡者有尊嚴地走完最後一里路。

前南投縣長林明溱在23日，也是他8年任期的最後一天上班日，與新任南投市長張嘉哲、縣議員林芳伃、縣府民政處長吳燕玲和建設處長李正偉共同出席動土典禮。

縣府指出，南投殯儀館自民國70年啟用，迄今已41年，館內設有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃3屜；隨著國人喪儀觀念改變，以及擔憂道路搭棚治喪對交通產生影響，治喪家屬逐漸轉至殯儀館辦理治喪事宜，以致近年常出現不敷使用的情形，因此縣府決定新建符合現代化機能的生命禮儀園區。

生命禮儀園區總經費為3億9665萬元（含縣府2億9665萬、中央補助1億），總樓地板面積8485.47平方公尺（2564.5坪），園區內共有3棟建築物：生命禮儀中心為地上3層建築，一樓為停車空間，設有59格汽車位、51格機車位，二樓有7間禮廳、三樓有27間小靈堂；服務中心一樓為梯廳，二樓為服務中心，三樓則是輔導室及會議室；大體中心一樓為2間清洗室、2間解剖室、2間入殮區及停棺室，二樓則是偵查庭及辦公室等。

林明溱當天表示，他從3年前就開始規劃新建殯儀館，如今終於在他擔任縣長的最後一天上班日動土，感到非常欣慰，新的園區設備齊全，讓治喪家屬在更好的環境中送走親人，也能讓往生者最後一里路走得安祥。