南警掃蕩賭博不手軟　全年斬斷近百億不法金流

▲台南市警局徹底打擊黑道幫派，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，2022年度共計斬斷新台幣96億8329萬餘元不法金流，有效遏止截斷黑幫金流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為維護治安、展現執法決心，徹底打擊黑道幫派，貫徹「打擊幕後首惡」、「斬斷不法金流」2大任務目標，針對黑幫賴以維生的賭博不法核心利益，強力掃蕩成果卓著，2022年度共計斬斷新台幣96億8329萬餘元不法金流，有效遏止截斷黑幫金流。

今年取締賭博成果共計掃蕩501件、查獲1426人到案，較2021年取締375件，查緝能量增加達38％，以取締網路賭博310件503人為主要查緝態樣，其次為取締六合彩86件170人次之，另外今年度執行4次賭博專案，查扣現金達600萬餘元，涉案不法金流96億餘元。

其中以第一分局查獲合法公益彩券行，涉嫌媒介不特定顧客加入網站賭博財物，再以人頭公司帳戶利用第三方支付業者匯兌賭資予賭客，洗錢金額高達23億4千萬餘元；刑警大隊偵五隊經溯源追查上游組頭，於台南市新營區查獲謝嫌經營加州彩、六合彩、大樂透、今彩539簽賭網站，並追查至雲林縣古坑鄉查獲王嫌等2人經營六合彩賭博網站，查扣賭資現金80萬餘元，且於簽賭站沙發扶手抽屜內，起獲均已裝填子彈之暗藏黑槍2把，統計賭資交易金額高達9億元。

刑警大隊毒緝溯源專案組經動員各分局警力，拂曉出擊兵分多路同步搜索，查緝8處地下今彩539簽賭站，一舉破獲蔡嫌為首11人網路簽賭集團，查扣賭資現金29萬餘元，清查不法金流投注賭資逾5億元。

刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，黑幫組織以經營賭博犯罪為經濟來源，進而發生暴力討債，且常因不法金流往來，而衍生諸多暴力犯罪，且年節將近，為遏止非法賭場及暴力犯罪發生，市警局將持續打擊賭博犯罪及各項不法犯罪，追查不法所得斷絕金流，共同維護社會治安。