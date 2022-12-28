台柬埔寨狠奪3命起訴...今移審法院　「茶董、S姊」囚車狼狽相見

記者黃宥寧／台北報導

泯滅人性的「台版柬埔寨案」被害人高達307人，其中61人遭拘禁，3人身亡，詐騙金額達3.9億，士林地檢署昨認該詐團泯滅人性、嚴重戕害人性尊嚴，主要幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺，被依私行拘禁等罪起訴並求處無期徒刑，遭羈押等27嫌今移審士林地院，由於人數太多，罕見讓男女同囚車，茶董、S姊也在這情況尷尬相見。

▲台版柬埔寨「S姐」傅榆藺及「茶董」陳樺韋多罪起訴，遭檢方求處無期徒刑。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

過去凡禁止接見、通信的被告，從看守所提訊到地檢署、法院，為避免嫌犯們趁隙聊天、串供，在囚車上會分處不同隔間，由於該案被告人數過多，由新北刑大派3輛車分別解送，也罕見讓男女同車，因此茶董、S姊相見竟是各自上銬狼狽模。

35歲「茶董」陳樺韋11月5日晚間11時許，在桃園市龜山區文化二路遭警方查獲，見警方荷槍實彈時，嚇到不斷哀號，跟教唆小弟電擊凶狠模樣差很大；負責詐團面試、控被害人帳戶等文書的30歲「S姊」傅榆藺，則是11月10日於基隆七堵落網，甚至囂張嗆聲「滅了一團再找就有」。

▲台版柬埔寨主幹部之一「茶董」陳樺韋。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

檢方將偵查卷宗及證物送交法院後，以「矚重訴」案件進行人工抽籤決定承審法官，共28股，由荒股鄭欣怡中籤，合議庭審判長為楊秀枝，陪席法官為陳孟皇，案號為「111年矚重訴字1號」，稍晚法院開庭，也將審酌27人羈押期限將屆滿，裁定是否續押27名被告或交保。

▼士林地院鐘乃皓法官公開抽出荒股。（圖／記者黃宥寧攝）