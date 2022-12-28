聖誕節「與曖昧男大戰3回」驚覺有妻兒…結局逆轉！正宮主動道歉了

▲台北女子認識曖昧對象1個月，對方瞞已婚還有小孩。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

第三者是破壞婚姻和感情的兇手！日前一名台北女子和新對象認識1個月，不僅一起聖誕節，男方還送了金戒指當禮物，殊不知男子已婚還有小孩，自己頓時成了小三，讓她難以接受，最後正宮主動聯繫，結局也曝光了。

當事人在《Dcard》論壇提到，她和男子認識1個月，個性滿合得來，決定相處看看，出乎意料的是，男方在聖誕節送她禮物，是一枚金戒指，還告白：「我的生命中遇不到第2個像妳這樣特別的人」，令她十分感動。逛完耶誕城就回到租屋處，由於雙方都對彼此有意思，在床上翻雲覆雨了3回合。

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不過，她心裡一直覺得不對勁，在男子睡著以後，趁機偷看對方手機，原來眼前的男人，是有家世小孩的人，對話中正宮抱怨：「我都沒過到聖誕節，我都沒有聖誕禮物」，但也體諒老公工作辛苦，「不給你壓力」，而男方也安慰：「回家看看妳想要什麼，妳乖乖，辛苦腦婆了」，對照之下看起來格外諷刺。

▲男方送金戒指給她當聖誕禮物。（示意圖／翻攝自pexels）

頓時她腦袋空白，但也很清楚這段關係不可能再繼續，「平常我就是跟大家一起罵劈腿男的那種人，沒想到今天我會是苦主」，可是她也不敢直接跟正宮攤牌，怕吃上官司，也怕對方會崩潰，「畢竟一個女人家照顧小孩跟公公」，同時她也給了自己2個選擇：「戒指寄回他家，封鎖處理（但這樣滿不爽的，感覺被騙了整整1個月）」、「直接封鎖，戒指當作補償拿去賣掉，然後把錢拿去吃一頓好吃的」。

「男生看藏不住了，主動給出我的line，讓女方聯絡我」，正宮向她道歉：「對妳很抱歉，我沒有把自己的老公教好」，至於戒指則要她收下當作補償，而她也將男方封鎖，不會再有後續，「這邊算是落幕了，再次謝謝大家」。

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