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台南Josh首曝「前妻家暴」細節　反思險落淚：是不是因為我

經歷家暴事件後，Josh勇敢講述自己的經歷，鼓勵了許多同樣遭受家暴的男性主動求援。

▲經歷家暴事件後，Josh勇敢講述自己的經歷，鼓勵了許多同樣遭受家暴的男性主動求援。（圖／鏡週刊提供，下同） 

圖、文／鏡週刊

今年1月，棒球YouTuber「台南Josh」傳出遭妻子家暴，而4月1日，好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的互控誹謗官司進入庭審，2起事件讓男性家暴受害議題再次受到矚目。

傳出被家暴後，為了不被網友與媒體花邊新聞式的渲染，Josh選擇拍影片講述被家暴的過程與心路歷程。在社會性平意識逐漸進步，以及政府長年推廣家暴防治的背景下，有越來越多男性家暴受害者，願意主動尋求幫助。

在華人社會文化強調「男兒有淚不輕彈」的性別刻板框架下，除了通報數字，也許我們還能從此次報導的3個案例中，去理解男性在親密關係暴力中幽微的生命經驗，以及遭受親密暴力時面對的困難。

台南Josh

33歲，台南市，棒球頻道YouTuber

和前妻認識一年多就登記結婚的Josh，交往初期並未察覺對方有什麼異樣。「一切都很正常，是到大概一年多之後，感覺她有一點沒安全感，但好像也滿合理，因為我工作時間很長，會一直忙到晚上10點多，11點才有空跟她打電話。」於是Josh提出同居，想以此降低女方的不安全感，沒想到她的控制欲越來越強。例如Josh為了讓2人晚上有更多時間相處，會在白天女方上班時間外出拍片，但她卻質疑為什麼都趁她不在時出門？或是北上錄製電視節目前，得先與製作單位傳訊溝通節目內容，她也起疑心，覺得Josh是不是在北部「有人」。

不覺得女方的醋意強到有點超乎常理嗎？「有一點這樣覺得，但也想說，盡量能給安全感就盡量給。2個人相處多少都要磨合嘛，我可以做一點改變，那就試著改變看看。」Josh說。

Josh逃離住所後，前妻將他收藏的球衣剪破。（Josh提供）

▲Josh逃離住所後，前妻將他收藏的球衣剪破。

各種生活細節都會吵，各種事她都否定你

之後女方催婚，Josh也想著婚姻說不定能讓她更安心，2人在2021年7月登記結婚，沒想到她的情緒問題卻更嚴重，「各種生活細節都會吵，連開車，她覺得你不應該這樣開，這時應該要開內線，前面那輛車紅燈不走，應該按喇叭之類的，都會吵。」

2人同居的空間，像是布滿了引信，隨時都有爆炸的危機。就連Josh的交友也得被歸類管理：這個人不好，離他遠一點；這個群組怎麼都這樣說話，退群組。手機有訊息，她會搶過來看嗎？「不會馬上搶過來看，但你會很明顯感覺到她在警覺，變成很麻煩，我馬上看，她會覺得有問題，我不看，那也有問題，故意不看是怎樣？是誰傳訊你不敢看？」

Josh的前妻在牆壁上寫下「死媽寶」等辱罵字眼，後來Josh自己也常拿來和觀眾開玩笑。（Josh提供）

▲Josh的前妻在牆壁上寫下「死媽寶」等辱罵字眼，後來Josh自己也常拿來和觀眾開玩笑。

Josh是這樣描述前妻暴怒的：一吵起架來，房間裡的東西都飛來飛去，包含Switch、相機、滑鼠，以及婚戒。「每次去台北工作就吵架，吵完東西被砸爛又花錢買，然後又要去台北賺錢，奇怪我到底為什麼要工作那麼累，不知道在忙什麼意思的。」Josh邊笑邊說，把自己的婚姻生活描述成了卓別林的荒謬喜劇。

控制、情緒爆炸、毀損外，還有無止盡的貶低。「生活中各種事她都要去否定你，久了之後，就開始懷疑自己是不是全都是錯的？像我比較喜歡日本文化，她就會批評，日本電視劇都怎樣怎樣。然後說日本那種歌手，唱腔都比較扁之類的。」

一個人回家的路上，會莫名其妙一直哭

想過離婚嗎？「不可能去談離婚，她絕對會情緒失控。她會叫你滾，不然就說『離婚啊』。曾經有次我順著她的話講，說『OK，那我們去辦一辦（離婚）沒關係』，這樣講她反而更爆炸，開始用生命威脅。」

Josh說，自己曾偷偷上網搜尋過「恐怖情人」，結果發現前妻的特徵10條中了9條。「他們都只寫說，遇到恐怖情人要趕快逃離，沒有一個寫說，如果恐怖情人是你的老婆要怎麼辦？都是寫恐怖情人，沒有寫恐怖老婆啊。」Josh講到自己都笑出來。什麼時候才意識到自己正在被家暴？「等到她真的對我揮拳的時候，才覺得不對。真的是開始對我使用暴力了，『家暴』這個詞才突然跑進腦袋。」

事件發生後，Josh重返住所，拍下屋內被前妻搗毀的凌亂景象。

▲事件發生後，Josh重返住所，拍下屋內被前妻搗毀的凌亂景象。

人際關係被切斷，苦悶無人可說，也怕被發現訊息紀錄，更不可能求助家人，因為不希望妻子給自己家人壞印象。對身陷在親密關係暴力中的Josh來說，完全沒有逃走的機會，想不到任何解決的方法，「有時候我載她回娘家，一個人回家的路上，就會莫名其妙一直哭，我也不知道為什麼，但就停不下來。」Josh說：「曾經一個人在車上，然後大叫，把那個緊繃的壓力宣洩出來。」

2022年1月，2人從租屋處搬進剛裝潢好的新家，3週後迎來最後一次大吵。就在妻子把他衣服全丟到公共走廊的時候，他終於有了逃走的念頭。「現在我人在外面，我鞋子也在外面，這時候不走，什麼時候走？她人在裡面的房間，沒有機會嗆說『死給你看』。以前如果要走，她會說『你走我就把你的頻道砍了，出去就等著回來幫我收屍』，聽了你就走不了。」

Josh前妻割破2人住所的窗簾，而這個窗簾在事件爆發前Josh還有拍過業配合作影片。

▲Josh前妻割破2人住所的窗簾，而這個窗簾在事件爆發前Josh還有拍過業配合作影片。

Josh前妻在屋內處處寫下「死」之類的威脅字眼。

▲Josh前妻在屋內處處寫下「死」之類的威脅字眼。　

如果不是遇到我，她會不會好一點

Josh一路跑，躲進如今成為打卡景點的公廁內，直到家人接他回家。妻子又是奪命連環Call，又是傳訊，但他再也沒點開那些彷彿咒語的威脅。照著律師的指示，驗傷，申請保護令，今年5月正式離婚。時移事往，Josh感嘆說：「就有一個想法是，如果她不是遇到我，是遇到其他人，會不會好一點？」說著說著，Josh眼神有些閃爍，彷彿下一秒就會落下淚來。

現在能釋懷、坦然了嗎？「我也不知道我算不算完全好了，但至少我現在拍東西，都還蠻開心的。想拍什麽內容，至少都可以自己決定。」Josh說：「有時候可能只是我自己一個人在路上走，突然就覺得說，可以一個人在路上晃，我好開心了。或是漫無目的地開車，就覺得鬆一口氣，真好。」 

男性該如何蒐證，申請保護令 

律師陳宇安（巴毛）表示：「如果有受傷的話，一定要驗傷，才能證明你當下的確有遭受暴力行為。遭遇言語或精神暴力時要錄音，或者當下趕快跟朋友講，這也是一個證明。家暴或是性侵案件當事人會擔心沒證據怎麼辦？其實不是完全沒有證據，你說的話，法官也有可能採信。尤其是家暴案件，本來就不像一般刑事案件，一定要到嚴格、縝密的程度。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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