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台灣暫不跟進日本篩陸客！名醫籲先做1件事　估高峰提早恐衝5萬例

▲▼旅客檢疫。（圖／記者李毓康攝）

▲旅客檢疫。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸明年1月8日起解除入境隔離措施，並恢復公民出境旅遊，日本27日緊急宣布12/30起恢復中國旅客入境快篩檢測，指揮中心卻表示暫不跟進。對此，感染症專家表示，因為入境人數不多，暫時無加嚴必要，但可以針對中國入境者確診者全面基因定序，並每週監測疫情變化及時調整措施。

針對中國大陸邊境開放，指揮中心發言人莊人祥表示，會持續在機場提供快篩給各國入境人員，並宣導快篩陽性5+N措施，亦即快篩陽性後至少要進行5天居家隔離，並在快篩陰性後才能進行正常社交活動。

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台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，以目前疫情和重症人數來看，指揮中心做法已經足夠，因為現在尚未開放陸客來台，從中國入境人數也不多，無需全面加嚴邊境篩檢措施，且針對特定國家篩檢會打亂機場動線，現在只能鼓勵快篩，並規範快篩陽性後的生活方式，減少與人接觸。

中央流行疫情指揮中心27日公布2萬4427例本土病例，較上周二增加43%。黃立民表示，台灣疫情1月底就會達到高峰，單日確診人數「可能超過3萬，甚至5萬都有可能」，但因為台灣現在重症人數不多，醫療量能充足，暫時毋須調整檢疫措施。

不過，由於現在境外移入基因定序比例不到10%，黃立民建議指揮中心可以加強中國大陸入境後確診旅客基因定序檢測，確定感染病毒型別，以利評估後續檢疫措施。

▼松山機場快篩登記處。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼松機疫情期間離島航班,松山機場,快篩,登機,新冠肺炎, Covid19 ,排隊,口罩 。（圖／記者劉亮亨攝）

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