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社會 社會焦點 保障人權

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

 

記者陳雕文／新北報導

新北市區土城區一輛大貨車26日下午2點多停在工廠門口，司機踩在液壓尾門板上，整理紙類包裝等貨品，突然聽到「蹦！」一聲，司機趕緊轉頭，一名女騎士已經倒在血泊之中，頸部斷裂慘死！據了解，女騎士懷有身孕，當時探望完阿公，準備騎回上班的場所慶祝升職，途中撞到「橫在半空」的液壓尾門板身亡。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女騎士因不明原因撞上大貨車的液壓尾門板，救護人員到場時，女騎士已身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

事發在26日下午2點40分，28歲廖姓司機把大貨車停在明德路一段137-3號前，降下液壓尾門板並開始卸貨，而29歲黃姓女騎士路過時因不明原因追撞橫在半空的液壓尾門板，該門板的高度剛好在她脖子的位置，猛烈撞擊導致頸部斷裂。警、消到場時見黃女明顯死亡，立即蓋白布並拉起封鎖線蒐證調查。

根據死者母親表示，黃女平常會在披薩店上班，下班後跟老公一起跑外送，已經生過一胎，孩子現在2歲仍嗷嗷待哺…最近黃女又懷了第二胎，並且通過考試成為店經理。

死者母親說，案發當時黃女探望完心臟裝支架的阿公後，騎車載著孕婦、嬰兒用品，去披薩店跟其他員工吃東西慶祝升職，怎知半路上遭遇死劫。死者母親感嘆說，這一年內走了阿嬤、舅舅，如今換成女兒，真的不知道該怎麼辦；警方表示，詳細案發原因仍在釐清中，警方偵訊後依過失致死罪將廖男送辦。

▼黃女頭戴全罩式安全帽，但液壓尾門板（紅圈處）高度剛好在她脖子的位置，猛烈撞擊導致頸部斷裂。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼死亡車禍。（圖／民眾提供）

▼警方拉起封鎖，由鑑識人員蒐證釐清案情。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼死亡車禍。（圖／民眾提供）

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