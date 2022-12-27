蔡英文拍板義務兵役恢復1年　學者讚「展現勇氣」：非常具戰略意義

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲27日接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，這是有高度挑戰的公共政策，一年兵役可以滿足國家安全、也不會對役男生涯規劃影響太多，「自由並非免費午餐，面對中共威脅時，有這樣的規劃才可以確保台海安全跟穩定。」

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

蘇紫雲表示，從政治跟戰略上來講，這是有高度挑戰的公共政策，總統也展現正直跟勇氣，決定強化義務役兵役到一年，這跟美國前總統甘迺迪面對蘇聯挑戰跟危機時一樣，甘迺迪為了捍衛自由、對抗蘇聯威脅，美國要強化應對能力，此次兵役延長也是一樣的狀況。

蘇紫雲指出，一年兵役是一個平衡點，可以滿足國家安全、也不會對役男生涯規劃影響太多，依照各國新兵訓練內容來看，大致上分成幾個主要階段，心理調適、體能強化、兵器操作，最後就是結訓，三個多月到四個月期間可以養成合格步槍兵，接著進入部隊，養成一個戰鬥兵，發揮部隊職能、有效強化國防戰力。

蘇紫雲表示，可以觀察台灣面對中國武裝威脅，要強化火力跟兵力，火力包含各式不對稱的彈藥、反制飛彈，這次延長兵役最主要精神，就是擴增常備部隊規模、應對中共的威脅，這樣可以確保安全跟台海和平，這是非常有戰略意義的。

蘇紫雲指出，對於我國國家安全、役男生涯規劃可以找到平衡點，是為了保護民主跟自由，必須付出的做法，就像很多西方哲學所說，自由並非免費午餐，面對中共威脅時，有這樣的規劃才可以確保台海安全跟穩定。