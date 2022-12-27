南投國姓鄉驚傳犬隻誤踩山豬吊受傷　稽查人員帶回2捕獸鋏銷毀

▲南投縣農業處及家畜疾病防治所人員前往國姓鄉山林稽查，帶回2捕獸鋏銷毀。（圖／南投縣家畜疾病防治所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣國姓鄉北港溪旁淺山林地日前傳出犬隻誤踩山豬吊受傷事件，縣府清除小組成員前往國姓鄉北港村清查後，帶回2具捕獸鋏進行銷毀，提醒若使用捕獸鋏或山豬吊致動物傷亡，最高可處2年徒刑、併科200萬罰金，民眾切勿違法使用捕獸鋏及山豬吊捕捉動物。

該聯合稽查小組由南投縣農業處及家畜疾病防治所人員共同組成，14日當天在林務局南投林區管理處台中工作站及當地熱心嚮導帶領下，進入曾發現犬隻遭山豬吊所傷的林地，搜尋捕獸鋏及山豬吊的蹤跡。

南投家畜防治所指出，這次聯合稽查借重嚮導豐富經驗，並搭配使用金屬探測器進行區域內獸徑搜查，雖然並未發現山豬吊，但民眾之前巡視山林時曾尋獲2具捕獸鋏，稽查小組因而帶回銷毀。

南投縣家畜疾病防治所再次提醒民眾，若使用捕獸鋏或山豬吊會造成動物因誤中陷阱而重傷斷肢甚至死亡，使用者可處1萬5000元至7萬5千元罰鍰；若致動物重傷或死亡者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金，呼籲民眾切勿使用，以免受罰，若有相關問題可洽詢防治所，電話：2222542轉接保護課。