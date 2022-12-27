女求職吃加料湯麵遭迷昏　父母收「女兒搓胸猥褻片」付贖金救人

▲女子去面試結果被下藥猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉人豪／台中報導

台中一名男子在臉書刊登徵人廣告騙人來面試，然後再拿混有安眠藥的湯麵給來面試的女子吃，趁女子不省人事後猥褻，然後把影片傳給女子家屬恐嚇要求贖金。林男被檢方依加重強制猥褻等罪起訴，台中地方法院依以藥劑犯強制猥褻罪，判林男有期徒刑4年。可上訴。

判決指出，林男2021年11月23日時，在臉書刊登假的求職廣告，一名女子看到後與林男約見面應徵，林男把她帶往一處民宅後，先向女子簡單介紹工作內容及薪資待遇，再把摻有安眠藥的湯麵給她吃，女子吃完後隨即昏迷。

林男確認女子不省人事後，將她上衣掀至露出胸罩的位置，並伸手揉搓胸部，並手持手機錄製這段猥褻過程。另林男查看女子手機後，得知女子家屬的LINE帳號，於是林男24日凌晨傳訊息給她父親，稱女子到台中騙走他朋友要給家人開刀的4萬5千元，「目前人已經叫其他朋友去抓，已經抓到了」。

同日凌晨，林男再把猥褻女子的照片、影片，透過LINE傳給她母親，然後要求「拿4萬5000元來贖」，導致女子父母心生畏懼，同日前往家樂福賣場與林男碰面，再一起前往女兒遭拘禁的地點，交付4萬5000元後將女兒帶回。

林男在審理時坦承犯行，是自己一人獨立犯案，法官審酌，林男與女子素不相識，竟萌生歹意，下藥令女子昏睡後強制猥褻，還拿手機拍攝過程，另恐嚇女子父母，對社會治安危害甚鉅，所為殊無可取，依加重強制猥褻罪判有期徒刑4年。可上訴。