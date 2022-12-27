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社會 社會焦點 保障人權

氣炸！夫投保「受益人是小三」還金援她1884萬　醫師娘求償結果曝

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲台中一人夫投保時讓小三當受益人，並註明兩人關係是「未婚夫妻」，被妻子得知後怒告。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者劉人豪／台中報導

台中一名醫師娘指控，丈夫周姓醫師在外與小三同居，還投保3家壽險、傷害險，受益人都是小三，要保書上還記載與小三是「未婚夫妻」、「感情深厚」等文字，還發現丈夫給小三的錢，以及幫繳的卡費共達1884萬元，讓她知情後大受打擊，以侵害配偶權向小三提告求償250萬元，台中地院審理後判小三需賠醫師娘40萬元。

醫師娘主張，她和周男結婚27年，雙方婚後並無性生活，小三明知周男有家庭，還以未婚妻的身分跟他在外同居。她發現周男在3家保險公司投保，受益人皆是小三，要保書上還記載他與小三是「未婚夫妻」、「感情深厚」、「被保險人之妻」，且在2016年至2020年間，周男還幫小三繳了1151萬4921元卡費，還匯款給小三733萬1822元，加起來共1884萬6743元，兩人同財共居行為，已逾越一般朋友關係，侵害她配偶權，她要向小三求償250萬元。

小三在審理時表示，醫師娘和周男已分居20餘年，且和周男互提離婚告訴，可見已無感情。她與周男一家有往來，周男母親也當她是女兒，她因之前幫周男姊姊當保證人，周男才有她的身分資料，至於指定她當受益人等情，她並未參與。

保險業務員則證稱，周男在投保時，原本要將與小三的關係寫為「想要照顧之人」，因小三不符合民法繼承順位，他才建議周男改成「未婚夫妻」，並在詢問保險公司後，再加註「感情深厚，相互扶持」，並讓周男簽名投保。

一審時法官認為，醫師娘並無證據顯示周男和小三有同居之實，另周男投保時，保單上雖記載與受益人小三的關係為「未婚夫妻」等，且在受益人聯絡地址上，也均勾選與要保人周男地址相同，不過周男投保時，只是想讓保險公司同意承保，保險公司也僅於形式審核，因而無法從要保書確認受益人與被保險人的關係是否確實存在，更無法推論周男和小三有同居事實，因證據不足，駁回醫師娘訴求。

二審時法官審酌，周男提供小三1884萬6743元資金使用，已逾越一般朋友間之交往分際，足認周男跟小三在精神上、感情上與物質上互相扶持依存，其二人行為已逾社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞醫師娘與周男婚姻共同生活圓滿之程度而情節重大，認為小三侵害醫師娘配偶權，並非偶發之單一行為，判決小三賠償40萬元。

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