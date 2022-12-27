陸漁船新竹外海沉沒！1名漁工狂游向吊籃獲救　2死1失聯

記者許權毅／台中報導

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，在昨（26）日接獲新竹外海有中國大陸漁船翻覆、漁工落海的救援任務，立即派遣UH-60M黑鷹直升機執行任務，獲報約1小時後抵達，發現1名漁工，嘗試吊籃吊掛，漁工馬上游向吊籃順利獲救，另外仍有3名漁工失聯。台中海巡艦隊則在今（27）早尋獲2具遺體，仍有1人失聯。

▲空勤總隊第二大隊昨日晚上在新竹外海救援沉沒漁船，1漁工獲救。（圖／空勤總隊第二大隊提供）



空勤第二大隊第三隊指出，本次任務於19時20分獲報，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機，5名機組員穿著全裝防護隔離衣，20時15分起飛，目標在新竹外海38海浬，20時45分抵達目標區後，在4分鐘後找到1名漁工在海上漂浮，機工長立刻投擲煙標彈定位。

▲該名漁工奮力游向空勤總隊吊籃獲救。（圖／空勤總隊第二大隊提供）

正駕駛劉榮台表示，當時現場無光源，加上浪高3到4公尺、風速40海浬，一度評估無法出艙救援，回報總隊為監控，由海巡艇救援，所幸在21時09分現場風速趨弱，機組員趕緊吊掛吊籃，現場漁工趕緊游向吊籃，在21時11分進艙獲救，評估該名漁工身心狀況良好，馬上提供保暖措施，20分鐘後因油量考量返回清泉崗機場，將漁工送往醫院治療，當下仍有3名漁工失聯。

今日海巡署指出，在海上尋獲2具遺體，另有1人失聯中。