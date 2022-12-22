韓星級里長「3連拍」鬼臉也超甜！　何芝寧驚爆：收到粉絲下體照

▲何芝寧大秀槍法。（圖／ET午間新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

25歲的何芝寧因擁有亮麗外型，在網路上爆紅，更被網友封為新竹韓星級的「最美準里長」。稍早何芝寧也接受《ET午間新聞》採訪，分享從政原因、當選後想先完成的事情，同時自曝爆紅後，還收過「下體照」。

何芝寧接受《ET午間新聞》主播黃凱翊採訪時，透露從政原因。她本來在科技業當業務，因為身邊有朋友在當副議長助理，所以後來她經由副議長推薦，才會跨領域選里長。

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談及爆紅、被封最美里長，何芝寧甜笑表示，「蠻榮幸的，也沒有想到。」而看到蔡阿嘎評選的十大美女里長，她也直呼「耶～謝謝各位觀眾投票讓我上榜，也謝謝蔡阿嘎的評論」。

當選後，何芝寧坦言自己沒有不適應的地方，不過有收到非常多民眾的陳情，所以會給自己一些壓力，要在上任後依序處理，也希望自己能夠一一達成，而她最首先想做的，就是學區的規劃，「因為我們這邊有非常多竹科新手爸媽，希望頂埔里可以納入雙學區的規劃」。

▲何芝寧三連拍。（圖／ET午間新聞）

此外，何芝寧也透露，其實她在爆紅後，收過不少粉絲的訊息，其中騷擾訊息不乏，「有收到騷擾訊息，有收到下體照」。對此，主播黃凱翊也呼籲大家別再傳這類照片。

最後何芝寧也在直播中大秀槍法、還做了三連拍，毫無包袱，展現親和力的一面。事實上，何芝寧高中有參加儀隊，她過去曾透露，「高中參加儀隊是我人生中非常重要的一個階段，決心要把槍法練好，付出的時間與汗水，在獲得掌聲後都值得了」。

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