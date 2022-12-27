時隔745天不躲了！　他曝「蔡英文受訪兩原因」轟：拿出誠意來

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文今日下午召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，除了報告兵役恢復1年制等相關事宜，更開放媒體提問。國民黨台北市前議員羅智強27日曝光蔡英文時隔745天後再次接受訪問原因，更喊話蔡英文，既然不躲了，就要拿出誠意來，千萬不要只回答幾個預先安排好的提問就閃人，那乾脆聽前立委蔡啟芳的建議「每天遊山玩水即可」。

羅智強稍早透過臉書發文表示，經國安會及國防部2年多的作業，兵力結構調整方案終於將在今日上午將召開的國安高層會議拍板，蔡英文於下午召開記者會接受媒體提問一事，讓他驚呼「震撼！重磅消息！蔡英文要回答記者問題了！神隱總統不躲了？」



「回答記者提問與接受媒體監督，是民選總統與獨裁者的最基本差異。」羅智強批評，蔡英文曾稱「政府若聽不到民意，民眾可以拍桌」，但她如今卻不僅充耳不聞，連桌子都沒收，兵役延長問題耗時2年才有結果，蔡英文再次面對媒體也花了兩年多，勇敢面對媒體提問竟與延長兵役一樣難，開轟「神隱745天，蔡英文終於肯開記者會，國家元首消失2年不給問，真的很差勁。」

羅智強認為，副總統賴清德競選黨主席，在第一線虛心傾聽民意讓黨員問到飽，蔡英文或許是想對照賴清德「擁抱群眾」的作風，終於願意面對媒體訪問；又或許是不甘心賴清德時代提前到來，不願被看做跛腳，蔡英文不得不站回前線。

羅智強說，既然蔡英文不躲了，就請她拿出點誠意，千萬不要只回答幾個預先安排好的提問就閃人，畢竟躲了兩年多，大家可有許多問題要問，若還是敷衍了事、實用虛答，那乾脆聽蔡啟芳的建議「每天遊山玩水即可」，狠酸「蔡英文當個虛位總統，就是對台灣最大的貢獻。」