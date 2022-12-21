捷運站見辣妹穿短裙「凍未條」　偷拍3張裙底風光...驚人代價曝

▲高雄郭姓男子在捷運站偷拍正妹裙底風光遭逮。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名郭姓男子今年1月間在某捷運站見劉姓正妹穿著短裙，竟趁正妹搭手扶梯時，尾隨在後拿手機偷拍裙底風光，被正妹察覺有異當場報警逮人，郭男雖坦承犯行，但法院仍依妨害秘密罪判處他拘役30天，正妹另提民事求償，法官也判郭男需賠8萬元。

判決指出，郭姓男子是在今年1月19日下午7時許，在某捷運站見劉姓正妹穿著短裙，於是尾隨正妹搭手扶梯，趁機拿出手機偷拍，正妹覺得有異，當場喝叱郭男，也要求他拿出手機檢查，果然發現3張裙底風光照片，氣得報警，而郭男一度想落跑，但還是被逮住。

郭男警詢時、檢察官偵訊時都坦承不諱，法院審理時，律師則幫他辯護稱，郭男因他案涉訟，心情焦慮而一時失慮犯案，已坦承認錯，照片也沒有外流，希望爭取減刑或緩刑，但因郭男沒有和劉姓正妹達成和解，因此法官仍依妨害秘密罪判處郭男拘役30天。

民事部分，劉姓正妹提告主張，郭男害她從案發之後，對於穿裙子、搭手扶梯如此稀鬆平常的事情，都抱有極大的恐懼感，造成她精神上痛苦，因此求償精神慰撫金10萬元。

法官審酌劉姓正妹所受侵害之程度及精神痛苦，並衡量兩造學歷、職業、收入、資產狀況等節後，判郭男應賠償8萬元，全案可上訴。