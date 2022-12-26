陸景區「人擠人」畫面曝！女遊客看傻眼　員工：有十幾萬人

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著第一波感染者康復，大陸不少旅遊熱門地湧入人潮，其中海南酒店預訂量較上周激增50%，雲南亦增加約36%。河南開封一處景點也被拍到人山人海的畫面，遊客表示，「真的讓我很驚訝。」

▲河南一處景點人擠人 。（圖／翻攝自秒拍）

河南開封一名女子23日帶全家人去當地一處景區「清明上河園」遊玩，原本以為疫情期間人流量會很少，沒想到一進去就看到小吃攤排起了長隊。

該名女子表示，在一些熱門項目外，裡三層、外三層都擠滿了遊客，好不容易找了人少的項目，但一轉身發現身後都是人。

▲景區工作人員表示，這幾天湧入超過10萬名遊客 。（圖／翻攝自秒拍）

據悉，當天該景區主打免費遊玩。相關工作人員表示，這幾天有十幾萬遊客，超過了「十一假期」，達到今年最高水平，遊客則以本地人為主。

相關人擠人的畫面卻在微博引發爭議，有網友批評，「奧密克戎（Omicron)交流大會」、「一定要在全國新冠大爆發的時間點人擠人旅遊」。不過，有不少人反擊道，「世界杯人山人海你們羨慕，現在國內人山人海了你們又開始噴。無語」、「封控的長痛不如發燒3天的短痛，終於可以過正常日子了」。

▼ 遊客排隊買吃的 。（圖／翻攝自秒拍）

據悉，在大陸確診的病患會以武俠小說《神鵰俠侶》男主角楊過來自嘲，而康復的人則是「楊過他爹－楊康（陽康）」。隨著時間推進，第一波染疫的民眾已經康復，恢復正常生活。

《都市快報》指出，第一波轉陰的「陽康」湧向海南三亞。據三亞機場統計，旅客量已達2萬5066人次，高於12月中旬日均2萬人次的水準，較11月的日均5000人次增逾5倍。「攜程」資料顯示，北京遊客近一周前往三亞酒店的預訂量對比去年同期，增長了30％，和上周相比增長28％。

德邦證券指出，第一波受疫情衝擊的城市已處於「早達峰，早復甦」階段；北京、石家莊等11個城市的人員流動開始顯著恢復。