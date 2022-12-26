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台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光輸給「他們」

▲▼魚油,葉黃素,大研生醫,考試,保健品,營養。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲芬蘭智力測試機構最新公布的全球智商排名，台灣高居第3名。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者隋昊志／綜合報導

若是被問到台灣人聰不聰明，相信不少民眾都會給予肯定的答案，芬蘭智力測試機構今年5月也曾公布，台灣是世界上最聰明的國家。但該機構最新公布的結果顯示，台灣已經被擠下龍頭的位子，一連掉了2個位子，落居第3名。

據芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」，最新公布的全球智商測驗國家排名顯示，排名前3名為日本、韓國、台灣，分別是112.42、111.00、110.97，4到10名的國家依序是匈牙利（110.92）、義大利（110.55）、伊朗（110.43）、香港（110.37）、塞爾維亞（109.61）、芬蘭（109.15）、越南（108.31）。

「Wiqtcom」指出，這項完整的標準化測驗是相當公平的，分數在記錄過後，用於跟全球各國人們的結果一起檢視，其中包含35個難度遞增的問題，也能了解受驗者的智商是否高於平均智商。目前全球的智商平均值為99.67，標準差微14.86，而平均智商分數達到110.97的台灣，有很多超級聰明的人，也高居全球第3名。


今年5月該機構公布的結果，台灣以平均116.07躍居全球第一，成為最聰明的國家，其次依序為日本（112.69）、匈牙利（111.42）、韓國（111.36）、伊朗（111.33），第6至10名則為香港（111.01）、塞爾維亞（110.09）、義大利（110.87）、越南（109.37）與芬蘭（109.02）。

當時「Wiqtcom」指出，台灣因測試人數較少，似乎只有最優秀的部分人士參與，導致測出來的平均智商結果可靠性降低，若有更多人參與測試，結果可能就會有所不同。

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