遭罰跑一節課！少年向班導求助被拒「我管不了」...崩潰跳下4樓

▲大陸一名16歲男學生遭體罰，竟從4樓一躍而下。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

校園本該提供學童安全的就讀環境，怎麼會演變成逼死學生的場所！大陸山東煤炭衛生學校的一名16歲男學生，因使用手機遭學生會主席沒收，還被罰跑操場一節課，甚至揚言扣雙倍學分，該名男學生自認沒做錯，因不堪其辱竟從4樓一躍而下。

根據陸媒報導，近日一名周姓女子表示，弟弟是班上的紀律委員，事發當天正使用手機向班導師報告班級秩序狀況，怎料被學生會主席撞見，「學生會主席突然走了過來，不僅沒收了弟弟的手機，還說要雙倍扣弟弟的學分，讓弟弟滾回家，並要求弟弟去操場上跑圈。」

周女指出，弟弟當下請班導師向學生會主席說明原由，但對方竟答覆管不了此事，害得弟弟只能滿腹委屈跑了整整45分鐘，「最後可能承受不了了，就從學校4樓跳了下來，胳膊、腿都沒有知覺了，骨盆肋骨什麼的都摔斷了。」

幸運的是，該名男學生經送醫救治後已脫離危險，但龐大的醫療費用卻壓得全家喘不過氣來，周女控訴校方不僅處理不當，甚至極力卸責，「學校現在就是說，不管我們了，後續醫療費還得20多萬人民幣（約新台幣882萬元）。」

消息曝光後，掀起網友紛紛留言砲轟，「發生這種事情真的是太痛心了」、「什麼時候學生會權力那麼大了？」、「學校管不了學生會？這分明就是推卸責任！」、「學校自己不好管，就委任一些牢頭管」、「學校真的很不負責任」、「什麼情況一定要嚴查啊。」

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