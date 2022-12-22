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男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲男友遲遲無法做愛，讓原PO感到無奈。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

情侶性事不合拍，就怕感情也難持久！一名女網友抱怨，近日與男友過夜幾次，男友前戲過程中也展現硬挺雄風，怎料一到洞口就洩氣了，就連口愛、雙手撫摸挑逗，「在重要關頭會軟掉！」如今原PO直言有壓力，「不知道性事如果不美滿，長久交往後會不會是一個阻礙？」

一名女網友在Dcard表示，前陣子與男友第一次同住，原PO本以為那一夜能夠欲仙欲死，怎料男友的小頭老是不爭氣，「一開始很正常也很硬，要放進去就軟掉...試過各種姿勢進去，或是用嘴巴、手幫他，但就是在重要關頭會軟掉！」

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事後，兩人又過夜了幾次，男友一到洞口就軟趴趴，令原PO無奈又崩潰，「這幾次後...覺得做這事好累也蠻有壓力的」，於是她乾脆找藉口，避免有過夜的機會。

儘管男友曾挑逗甜喊「可以使喚我！」一番話卻讓原PO搖頭感慨，「老實說我做不到，因為我喜歡男生強硬一點的。」對此，原PO也坦言直呼，就怕性事不合拍，長久交往也變成另一個阻礙。

文章引發討論，「性事不合確實走不長久」、「我男友在交往初期會因為緊張，所以很快軟屌，現在則是從頭硬到尾」、「我也會...就是越怕他軟掉，他就越會軟掉，幾次後反而心理壓力會很大」、「平常可以硬，生理狀況應該是沒問題的，大概是想好好表現、不能軟掉這種想法一直圍繞的腦中才導致軟掉的，壓力會抑制勃起，失敗又會再加劇這樣的狀況」、「沒意外應該是緊張+壓力導致的，真的改善不了再去看醫生，相信很快就可以克服的」。

也有人反問「男友幾歲？軟掉很不正常！」原PO則回應才23歲，「他會在莫名其妙的點硬起來，就是常常硬...但最重要的時候就是會軟，我被搞得很糊塗...不知道他到底是想還是不想？」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

過去有人夫透露，無法與老婆做愛，「試了幾次越來越軟」，於是趁出差找小姐「測試性功能」，結果依舊無法提槍上陣床戰，「用手用嘴都可以，但到洞口就是會軟掉。」

對此，性心理博士曾寶瑩指出，「失敗的經驗會讓你心裡更擔心，也會讓身體記住更多緊張的感覺、麻煩的事，這些身體記憶，會在你下次要進入，心裡緊張感一來的時候，就自動化播放了。」換言之，心裡一擔心，身體與神經開始緊繃，使陰莖變軟的速度加快，進而讓身心更加緊張，在如此惡性循環下，狀況只會越來越糟，心裡陰影更揮之不去。

曾寶瑩提到，要改善心因性勃起不完全，除了心裡不緊張，也得緩解或消除身體在緊張狀態下啟動的緊繃反應，因此建議做愛前活動身體，感覺身體是否太緊繃，接著在嘗試進入時，讓身體盡量放鬆，可避免GG很快變軟的問題。她也說，「有時候突然軟掉或忽軟忽硬，是因為覺得陰莖好像突然沒感覺了，以為陰莖已經軟掉了，心裡一害怕就鬆開油門了。」

在臨床經驗中，曾寶瑩觀察到很多個案，其實都是因為太緊張，所以陰莖的感覺突然下降，或是完全感覺不到陰莖，但這時陰莖可能只有軟下一點點，或者根本沒軟。

曾寶瑩也提到，有類似情況的個案可以藉由觀察自己，在自以為完全軟掉的時候，是否也有以上的現象。最後她提醒，以上的建議並非立即見效的藥物，需要花時間好好觀察身心反應，也需要持續練習，才能恢復身心控制力，恢復床上自信。

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