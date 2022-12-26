國際美食指南認證「英格蘭美食」痛宰台灣　BBC記者：最蠢名單

▲國際美食指南Taste Atlas認為台灣美食輸給英格蘭，連BBC記者都抱不平。（圖／記者黃士原攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣美食難道過譽了？台灣人對於自己的美食總是感到很自豪，不過總部位於保加利亞的國際美食指南Taste Atlas卻不這麼認為，在總共95國評比當中，台灣只排在第45名，甚至連排名都慘輸英格蘭。對此一位駐北京的BBC記者認為，這是有史以來最愚蠢名單，甚至還幫台灣叫屈。

Taste Atlas排名的美食前5名，分別是義大利、希臘、西班牙、日本、印度。其他指標性的國家包括美國第8名、法國第9名、中國第11名、韓國第19名、泰國第30名。

▲炸魚薯條是英國的國民美食。（圖／達志影像）



Taste Atlas認為，台灣排名第45名，經常被全世界鄉民揶揄難吃英格蘭料理，排在第29名。

This has got to be the stupidest list ever compiled. Just have a look at the “cuisines” which’ve come in above Thai, including - wait for it - England, Philippines & the US, which somehow comes in at 8 above France for goodness sake. Lebanese/Taiwanese food brilliant and ranked? https://t.co/ZfW76oXTjh — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) December 24, 2022

BBC駐北京記者麥克唐納（Stephen McDonell）在推特發文表示，這肯定是有史以來最蠢的名單，看看這些排名在泰國前面的「美食」，包括英格蘭、菲律賓、美國，美國甚至還贏過法國，黎巴嫩跟台灣排名應該更往前？

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完