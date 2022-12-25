鹿草鄉新任鄉長嚴珮瑜　就職推動城鎮革新行政優化

▲鹿草鄉第19屆新任鄉長嚴珮瑜就職 推動城鎮革新 行政優化 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草鄉第19屆新任鄉長嚴珮瑜就職典禮25日上午於鄉公所前廣場舉辦，由監誓人嘉義縣政府水利處朱副處長崧豪手中接過印信，嚴珮瑜表示，鹿草新時代來臨，將推動城鎮革新、行政優化，將地方發展作更全面的規劃。讓老化的鄉鎮注入新活力，讓鄉親對生活的期待得以實現。

在公共建設、社會福利、農產業、文化觀光、城鎮發展、教育扎根等面向，嚴珮瑜也提出各項施政願景與規劃，期盼用更多的挖掘與了解，重新認識鹿草這個熟悉的地方，讓生活圈的建構更為完整，帶動商圈活絡與地方發展。

典禮禮成後，嚴珮瑜也進辦公室批核第一份公文，規劃鹿草鄉景點與美食行銷推廣，整合鄉內地貌景色與特色物產，串聯鄉內特色商店、農特產、廟宇、文史建物、地標等，行銷推播以提升知名度並建立地方品牌形象，活絡鄉內經濟，帶動觀光與消費人潮。

嚴珮瑜說，就職典禮象徵的是新舊傳承與施政的無縫接軌，感謝過去楊秀玉鄉長帶領的行政團隊，以及地方所有人的合作付出，全力推動鄉政發展，為鹿草整體建設建立非常良好的基礎。未來鄉公所應該成為鄉親的支持與靠山，用更完整的行政規劃與資源挹注，推動積極的行政協助，提供有溫度、有感的施政服務。