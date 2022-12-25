女三寶一個move慘了！路肩迴轉2車道...害2賓士1BMW撞一團

記者楊熾興／桃園報導

51歲麥姓女子24日深夜駕駛白色自小客車在中壢區民族路五段330號前，由路肩起步直接跨越兩個車道迴轉往中壢方向行駛，導致直行24歲曾男所駕白色賓士閃避不及而發生碰撞，曾男賓士車再撞擊臨停於路旁的自大貨車，並推撞前方臨停的黑色自小客 ，麥女車輛則被撞擊到對向車道，再遭對向車道由28歲莊男駕白色賓士失控閃避而撞擊路旁的自小貨車，接後方由許男(35歲、灰色BMW)煞車不及而碰撞到莊男白色賓士車，共造成5人受到輕微擦挫傷。酒測值均為0，詳細肇事原因，警方正釐清相關肇事責任。

▲麥姓女子駕車從路肩迴轉2車道，遭直行車追尾撞擊。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲麥女車輛尾部嚴重受損。（圖／中壢警分局提供）

警方調查，這起連環車禍發生於昨日22時許，由麥女駕駛自小客車(白色TOYOTA)由民族路五段330號前路肩起步直接跨越兩個車道，欲迴轉往中壢方向行駛，致使由曾男駕駛自小客車(白色賓士)沿民族路五段往新屋方向直行來不及煞車閃避而發生碰撞，續而曾男的白色賓士車撞擊臨停於路旁的自大貨車，再推撞前方臨停的自小客 (黑色馬自達)。

▲▼兩部賓士車閃避不及分別撞進路旁大小貨車。（圖／中壢警分局提供）

肇事的麥女車輛被撞擊到對向車道，致使對向車道由莊男(28歲、白色賓士)急煞車失控閃避而撞擊路旁的自小貨車，而後方由許男(35歲、灰色BMW)煞車不及而碰撞到莊男白色賓士車，所幸駕駛及乘客均輕微擦挫傷。酒測值均為0，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。警方呼籲，用路人行車應遵守交通規則，並依標線指示行駛，避免憾事發生。